Deportes El club Costarítmica logra tres medallas en la Fase Oriental Promesas de Gimnasia Rítmica lunes 17 de mayo de 2021 , 15:49h El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha asistido a los entrenamientos y les ha felicitado "por el excelente trabajo"





La gimnasia es una de las disciplinas deportivas que más alegrías proporciona a Almería. El último éxito procede del club Costarítmica, que ha logrado tres medallas en la Fase Oriental del Campeonato de Andalucía Promesas de Gimnasia Rítmica. En concreto, el conjunto Senior C se proclamó campeón de la fase, el conjunto Senior A consiguió la plata y el conjunto Cadete C también fue subcampeón.



Además, compitieron los dos conjuntos alevines, con buenos resultados. El Alevín A consiguió un cuarto puesto con el diploma de la fase y el Alevín B entró dentro de los 10 primeros para continuar en la segunda fase.



El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha acudido a los entrenamientos en el Frontón Andarax y les ha felicitado por los resultados. “La gimnasia rítmica es un deporte que exige disciplina, técnica y mucho trabajo y Costarítmica lo está haciendo muy bien, como se comprueba con las últimas medallas”. Juanjo Segura fue recibido por el presidente de la escuela deportiva municipal, Francisco Morales, y la coordinadora, Jessica Roca.



La Fase Oriental Promesas se celebró hace unas fechas en Marbella, en el pabellón Elena Benítez. Un campeonato importante para todas esas gimnastas de dicho nivel en el que la participación de diferentes provincias es bastante numerosa. El club Costarítmica presentó 5 conjuntos y todos hicieron un gran papel.



La coordinadora, Jessica Roca, afirma que “en el club estamos de enhorabuena por todos los resultados obtenidos, ya que después de todos los parones, cambios de hora para poder entrenar, cambios de instalaciones por el tema de aforo y demás hemos conseguido arrancar con fuerza la temporada 2021 con nuestros gimnastas y obtener tales resultados después de estar más de un año sin competir”. Esta frase la desarrolla asegurando que “quiero agradecer de corazón a todos los padres por el esfuerzo que han hecho para que las gimnastas sigan yendo a entrenar, a mi equipo técnico por estar siempre al 100%, al Patronato Municipal de Deportes de Almería y a nuestras gimnastas por superarse cada día más para que en la primera cita pudieran brillar como lo hicieron”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

