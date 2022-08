Almería El Club de Mar de Almería acogerá la expedición ‘GNA22-Juan Sebastián de Elcano’ martes 23 de agosto de 2022 , 15:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Durante tres días, desde el 23 hasta el 25 de agosto, se llevará a cabo actos sociales y un coloquio en una iniciativa impulsada por la Asociación ‘Amigos de los Grandes Navegantes y Exploradores Españoles’ El Club de Mar de Almería será anfitrión de la expedición ‘GNA22 - Juan Sebastián de Elcano’ organizada por la Asociación ‘Amigos de los Grandes Navegantes y Exploradores Españoles’ (AGNYEE), en colaboración con la Comisión del Vº Centenario de la Primera Vuelta al Mundo, la Armada Española, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil y la Oficina de la Comisión Europea en España. La flota está compuesta por embarcaciones de diversos tipos, básicamente de vela, y transportará desde Calpe hasta Sevilla, en siete etapas, la escultura ‘El galeón de Agnyee’, que será depositada en la Torre del Oro de esa ciudad en el 801 aniversario de su construcción y en honor al ilustre marino. Los actos comenzarán el martes 23 de agosto a las 12 horas con el recibimiento a la flota. El miércoles 24 de agosto, a las 20 horas, tendrá lugar en las instalaciones del Club de Mar de Almería, un evento de una hora de duración con un coloquio que versará sobre: o La Primera Vuelta al Mundo y su significado histórico o Isabel Barreto, Primera Almirante de la Armada o La importancia de la Posidonia oceánica mediterránea en nuestro entorno marino Además, se procederá a la entrega de una distinción conmemorativa y un reconocimiento al Club de Mar de Almería y al finalizar se servirá un vino español. · Finalmente, el jueves día 25 de agosto, a las 12 horas, la flota de GNA22 partirá rumbo a su siguiente destino. Desde el Club de Mar de Almería se hará un acompañamiento haciendo sonar las bocinas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

