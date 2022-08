Diputación El espacio culinario de la Feria del Mediodía realza el valor de la mujer martes 23 de agosto de 2022 , 17:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa en funciones, María Vázquez, y la diputada de Promoción Agroalimentaria, María Luisa Cruz, comparten encuentro con una decena de chefs y directivas agroalimentarias El espacio gastronómico con el que el Ayuntamiento de Almería y Diputación Provincial, a través de su marca gourmet ‘Sabores Almería’ están realzando la calidad del producto, gastronomía y profesionales del sector, ha continuado hoy con su frenética actividad con un encuentro de ‘Mujeres en la gastronomía almeriense’, que ha estado presidido por la alcaldesa en funciones, María Vázquez, y la diputada de Promoción Agroalimentaria, María Luisa Cruz. Una cita que ha contado con la presencia y participación de las propietarias y cocineras Manola Baraza Muñoz de Terraza Carmona, Lola Román Encina de Hotel Restaurante Blanca Brisa, Paquita Pérez Muñoz de Restaurante La Encina, Leyre Carrique Ordinarios de Restaurante El Cabo (Carboneras), María Guernoun Zitouni de Restaurante Marhaba, y Mariela Pérez Bocchio de Ramona La Boutique de la Empanada - Tú Chef Talleres. Además también han compartido su experiencia otras mujeres relacionadas con la agroalimentación, como Belén Caparrós, gestora de proyectos y responsable de comunicación CarboPesca, Virginia Bosquet Rodríguez, enóloga, Macarena Molina Hernández, gerente de Ecoalmeria Activa y bióloga, y María Ángeles Cayuela, presidenta de Asopesca y la Asociación Andaluza del Sector Pesquero de Mujeres. María Vázquez ha destacado “el papel de la mujer y de estas mujeres que hoy nos acompañan, por su labor como chefs, como generadoras de empleo, su pasión por la enseñanza y la formación, por compartir sus conocimientos y la ilusión que transmite por la que es su pasión”. Por su parte, María Luisa Cruz ha subrayado también “la importancia que tiene la mujer en el día a día de sus empresas y restaurantes, ofreciendo siempre lo mejor de sí para que todo salga siempre con la calidad que llevan tiempo atesorando tanto nuestros productores ‘Sabores Almería’ como nuestra hostelería”. Las cocineras en activo han presentado un plato cada una y las demás participantes han relatado su trayectoria y su relación con la gastronomía. Un encuentro nacido para poner en valor el papel de la mujer en la gastronomía, su profesionalidad y la relación con el sector agrícola de la provincia, fundamental para el desarrollo de su trabajo y para que Almería lleve siendo mucho tiempo punta de lanza para el sector agroalimentario y gastronómico. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

