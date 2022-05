Almería El Club de Marketing de Almería deja su “huella verde” en Almócita lunes 23 de mayo de 2022 , 12:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Profesionales de Comunicación y Marketing conocen in situ el modelo de sostenibilidad de este municipio y participan en su Proyecto Bosque Una veintena de socios del Club de Marketing de Almería han plantado con sus propias manos pinos, encinas, y retamas, entre otras especies, en Almócita. Han dejado así su particular huella verde en este municipio participando en su Proyecto Bosque, una iniciativa del Ayuntamiento de Almócita y la Asociación Conserbio para recuperar el bosque mediterráneo en la Alpujarra almeriense. El alcalde de Almócita, Francisco García, ha destacado que “con esta plantación, sumamos más árboles y, con ello, más vida a nuestro entorno”. “Proyecto Bosque es una de nuestras prioridades, a fin de asegurar un futuro para nuestros hijos y nuestros nietos pues plantando contrarrestamos el cambio climático y la desertización y podemos generar un yacimiento de empleo que frene la despoblación”, ha remarcado el primer edil. García ha agradecido al Club de Marketing de Almería su “implicación con Proyecto Bosque y con Almócita al venir a conocernos in situ, arremangarse plantando y habernos entregado el galardón a la Mejor Acción de Marketing Digital en la primera edición de sus Premios de Marketing de Almería”. La concentración, construcción de estrategias de marketing compartidas, dirigirse directamente al consumidor y el análisis de datos fueron los principales temas a tratar. Empresas y Sociedad El alcalde almociteño ha animado a “las empresas y la sociedad almeriense a seguir este ejemplo y venir a dejar su huella verde en Almócita”. “Huella a huella, entre todas y todos, podemos algo que es urgente y es que Almería y la Alpujarra almeriense sean un corazón verde que frene el importante aumento de las temperaturas y nos permita seguir viviendo”. Almócita apuesta por la sostenibilidad, como vía de bienestar y desarrollo. Los miembros del Club de Marketing han podido conocerlo de primera mano visitando los diferentes proyectos de esta localidad. Uno de ellos es su Comunidad Energética, compuesta por más de 100 placas solares con las que se autoabastecen de energía las instalaciones municipales y las vecinas y vecinos integrados en esta Comunidad. Otros de los proyectos son los relacionados con la agroecología y la formación ambiental, caso de Territorio Permacultura, dirigido por la Asociación Trotamundos Animado. En su encuentro, se ha dado a conocer el proceso de compostaje de residuos orgánicos, una acción que también se lleva a cabo en el municipio de forma comunal, así como diferentes elementos de un modelo agrícola basado en el respeto a la tierra, desde un hotel de insectos a sistema de cultivo en bancales profundos. De la huerta a la mesa Las socias y socios del Club de Marketing en esta visita han tenido también la oportunidad de conocer el grupo de consumo de Casa Farfara, afincado en Almócita y que suministra de productos ecológicos, de la huerta a la mesa, tanto a esta localidad como a consumidores de Almería provincia y Granada. La visita ha comprendido también conocer al Proyecto Árbol de la Vida, que ofrece terapias de desarrollo personal y actividades culturales, así como el Taller artesanal “Entre Candiles”, donde se crean piezas de pintura y orfebrería, algunas a partir de materiales reciclados. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

