Deportes El Club de Tenis Aguadulce se lleva también el ‘reto’ de campeones andaluces en categoría benjamín miércoles 04 de mayo de 2022 , 20:17h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia

El Club de Tenis Aguadulce, reciente campeón de Andalucía benjamín por equipos, se proclamó este fin de semana vencedor del ‘reto’, un novedoso encuentro que enfrenta a los campeones autonómicos de Primera División, como ha sido el conjunto roquetero, y de Segunda División, en este caso el Campus de Granada. Este enfrentamiento tuvo lugar en Aguadulce y el equipo dirigido por Simón Carrillo y formado por Leo Vidaña, Pedro Guerrero, Aarón Almansa, Pablo Sánchez, Álex Barea y Antonio Góngora logró la victoria por 5-0. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

