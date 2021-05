Deportes El Club de Tenis Hermanos Solas, semifinalista en Andalucía júnior masculino de clubes jueves 13 de mayo de 2021 , 18:16h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia





El equipo del Club de Tenis Hermanos Solas de Aguadulce (Roquetas de Mar) disputó la semifinal del Campeonato de Andalucía de clubes de Primera División en Jerez de la Frontera (Cádiz) frente al Club de Tenis Nazaret, que derrotó al equipo roquetero por 3-1. El punto para el Hermanos Solas lo logró Emilio Viciana por 7/5 y retirada de su oponente, mientras que Gonzalo Muns cayó por 6/3 6/3, Hugo Navas por 7/5 6/4 e Ignacio González por 6/2 6/2. El fin de semana anterior, el equipo alevín masculino se proclamó subcampeón de Segunda División. Por otro lado, el Club de Tenis Hermanos Solas acogerá del 4 al 6 de junio un curso de instructor regional. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

