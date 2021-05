Ustea critica que la Junta aumente en 75 plazas en La Salle

jueves 13 de mayo de 2021 , 18:22h

El sindicato Ustea en Almería ha criticado este jueves la "privatización a cara descubierta" de la educación en la provincia después de que la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía haya ampliado en tres unidades de segundo ciclo de educación infantil el centro docente privado de educación infantil 'La Salle-Virgen del Mar', promovida por Hermanos de las Escuelas Cristianas, que de esta forma consigue 75 plazas más, mientras que "desoye" las peticiones formuladas desde los centros públicos "desde el primer momento".



"No solo le dan una línea más para 3 años, sino que también aumentan en la misma proporción para 4 y 5 años, es decir, un total de 75 plazas escolares más en la escuela privada-concertada de Almería capital", han señalado desde Ustea en un comunicado tras la publicación en BOJA el pasado lunes el aumento de unidades para el centro escolar situado en la Rambla Federico García Lorca de Almería.



Así, la entidad ha explicado que a diferencia de la solicitud del centro privado-concertado, las peticiones de los centros públicos "han sido desoídas desde el primer momento", entre ellas, las de los centros CEIP Lope de Vega, CEIP Madre de la Luz y EEI Mar de Alborán, que "se han movilizado ante el anuncio de la propia Delegación de Educación de retirarles una unidad de Educación Infantil a cada uno de ellos por la falta de matriculaciones y la bajada de natalidad".



De este modo, consideran que el argumento de la demografía "usado hasta la saciedad por las administraciones educativas, parece sólo afectar a la escuela pública". "Este no es sino un ejemplo más, esta vez desgarradoramente evidente, de la política que la Consejería de Educación y la Delegación de Educación de Almería tienen respecto a la Educación: destrucción paulatina de la enseñanza pública en beneficio del negocio de la escuela privada-concertada", han recalcado.



Desde el sindicato Ustea han trasladado su más "profunda disconformidad" con esta decisión, que "no hace sino ahondar en un modelo educativo segregador, que genera aún más desigualdades sociales y que está al servicio del beneficio económico de unos pocos".



De esta forma, han llamado a "toda la comunidad educativa de la provincia" a "movilizarse contra este atropello" a través de la concentración que ha sido convocada para el próximo sábado a partir de las 11,00 horas en el mirador del paseo marítimo de la capital.