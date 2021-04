Deportes El club de Tenis Playa Cabo Gata disputa en Gran Canaria el Campeonato de España Mapfre jueves 22 de abril de 2021 , 16:08h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La competición se está celebrando desde hoy y hasta el 25 de abril y más de cien parejas aspiran al título en la playa de Las Canteras



La ciudad de Almería presume de tener clubes que apuestan por la motivación de los niños en el deporte. El Club Tenis Playa Cabogata, en su caso, lleva alrededor de siete años entrenando y enseñando la disciplina que se juega en las playas de la costa almeriense y logrando recompensas en las categorías correspondientes.



Actualmente, se encuentra en Gran Canaria disputando el Campeonato de España Mapfre de Tenis Playa, en la que hay una participación de más de cien parejas, doblando a las del año pasado. En la playa de Las Canteras, el club almeriense podrá optar al título nacional en la 19º edición que se celebra desde hoy, jueves, 22 de abril hasta el domingo, 25 de abril.



Entre los participantes, hay diferentes categorías sobre la arena y aparte de la tradicional prueba absoluta por parejas, se disputará la competición individual, más las categorías juveniles (sub18 y sub14) y dos categorías de veteranos (+35 y +45), tanto en masculino como en femenino.



El concejal de Deportes, Juanjo Segura, les ha deseado “suerte en esta participación a un club comprometido por el tenis playa, espero que podáis volver del Campeonato de España con buenas noticias que permitan ampliar vuestro palmarés”. Las finales absolutas de este Campeonato de España Mapfre de Tenis Playa podrán verse en el canal de Teledeporte el próximo domingo 25 de abril. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

