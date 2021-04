Economía La comisión del PFEA da los primeros pasos para 2021-2022 jueves 22 de abril de 2021 , 16:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La sesión, celebrada hoy en la Subdelegación, ha tenido carácter extraordinario y ha servido para considerar los criterios que se aplicarán este ejercicio La comisión provincial del PFEA, reunida hoy en la Subdelegación del Gobierno de forma presencial por primera vez desde el inicio de la pandemia, ha abordado, en una sesión extraordinaria, cuáles serán los criterios de aplicación del Programa de Fomento del Empleo Agrario en el ejercicio 2021-2022. La comisión provincial de seguimiento del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) está presidida por Manuel de la Fuente e integrada por representantes de la Administración General del Estado, la Junta de Andalucía, la Diputación de Almería, Ayuntamientos, interlocutores sociales y organizaciones agrarias De la Fuente ha destacado en la reunión la importancia que tiene el FPEA –“el proyecto de colaboración institucional más importante que tiene la provincia”, ha dicho-, puesto que sirve de “palanca” para el “desarrollo de las zonas más despobladas de la provincia”. “Es un instrumento fundamental en la lucha contra la despoblación y el reto demográfico y sirve para que los pueblos se mantengan vivos. Además, este programa, refuerza el escudo social implementado por este Gobierno para proteger a los sectores más necesitados”, ha destacado. La comisión se reúne de manera periódica entre los meses de abril y septiembre. En estas reuniones se aprueban los criterios de reparto y distribución entre los municipios de la provincia de los fondos asignados cada año a Almería por el Gobierno de España a través del organismo autónomo Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). También se aprueban en el seno de la Comisión cada uno de los proyectos de obras que se ejecutarán con cargo al programa en ese ejercicio. Las obras se inician entre los meses de octubre y noviembre y se prolongan hasta aproximadamente el verano del año siguiente. En el pasado ejercicio –es decir, el correspondiente al 2019/2020-, Almería recibió 13,2M € para el desarrollo del FPEA. De ellos, el Estado aportó el 68,96%, 9,1M€, que se vehicularon a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y se destinaron al pago de los salarios y seguros sociales de los trabajadores contratados para la realización de distintas obras en los municipios. Por su parte, la Junta de Andalucía aportó el 23,27% (3M €) y la Diputación provincial el 7,75% (1M €) del montante final. En ambos casos, las aportaciones sirvieron para la compra de los materiales que se emplearon en los trabajos solicitados por los ayuntamientos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

