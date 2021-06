Deportes El club Tenis Playa Cabogata representa a Andalucía en el Campeonato de España por Comunidades martes 29 de junio de 2021 , 15:23h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El equipo almeriense, que se creó hace 7 años y realiza una excelente labor de promoción de este deporte, participó en el torneo celebrado en Benidorm





El verano es una temporada ideal para la práctica del deporte y son muchas las disciplinas que se desdoblan y se practican en la pista y en la arena, lógicamente con sus especificidades. Es el caso del tenis playa, y dentro de la ciudad, el club Tenis Playa Cabogata (TPC) está realizando una labor encomiable a favor de la promoción de este deporte. A su vez, representan a la ciudad fuera de la provincia en diferentes competiciones.



En esta línea, hace unas fechas acudieron al Campeonato de España por Comunidades, celebrado en Benidorm, para representar a Andalucía. Dos equipos, con seis jugadores cada uno, desde sub 14 a veteranos, se convirtieron en embajadores de la ciudad y de Andalucía en esta competición desarrollada en la arena de Benidorm.



La presidenta del club, Paqui Torres, afirma que “nuestro objetivo es dar a conocer este deporte, que cada vez lo practiquen más personas, y disfruten del mismo”. A la vez, explica que “ya tenemos 100 socios y entre ellos grandes campeones que están obteniendo resultados muy buenos. Queremos seguir creciendo, pues es un deporte ideal para practicar en una ciudad costera como es Almería”.



El concejal de Deportes, Juanjo Segura, le felicita por "el trabajo que están desarrollando a favor del tenis playa y representando a Almería fuera de la ciudad. Desde el PMD tienen nuestro apoyo, como hacemos con todos los deportes, pues tenemos el objetivo común de fomentar la práctica del deporte entre los almerienses".

