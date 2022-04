Economía Ampliar El comercio electrónico sigue en alza en 2022 jueves 07 de abril de 2022 , 15:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El comercio electrónico está en un estado de constante evolución y mejora, y el año 2022 promete ser un año de grandes cambios e innovaciones.

Las restricciones de movilidad introducidas en varios países para luchar contra la pandemia del COVID-19 en 2020 y 2021 provocaron un significativo aumento del comercio electrónico en todo el planeta. Según un informe realizado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, las ventas minoristas online crecieron de forma notable en muchos países en los años de pandemia. Los usuarios encontraron en el comercio electrónico durante la pandemia una forma de seguir con sus rutinas y de tener una apariencia de normalidad. La pandemia ha ocasionado que aumente la auto satisfacción de los consumidores, que han invertido más tiempo y recursos en cuidarse desde el estallido de la pandemia. Uno de los grandes beneficiados de esta tendencia han sido las suscripciones, que han aumentado el número de clientes en el último año. Desde 2021 hasta 2025, los ingresos procedentes del comercio digital a consumidores finales pasarán de los alrededor de 3,3 billones de dólares registrados en 2021 a más de 4,2 billones en 2025, según cifras de Statista. El segmento con mayor facturación en este periodo será el de la moda, con alrededor de 900.000 millones de dólares de facturación este año. ¿Por qué crece el mundo del comercio electrónico? Además del factor confinamiento, ya mencionado, los hábitos de los consumidores están cambiando de forma significativa. Los ciudadanos de todos los países valoran cada vez más la comodidad de comprar desde casa sin desplazamientos y la inmensa oferta que puede encontrarse en Internet de toda clase de productos. Los vendedores online son conscientes de este cambio e impulsan rebajas y ofertas especiales para sus clientes desde la red. Y días especiales como el Ciber Monday también contribuyen a que el volumen de ventas crezca. Los consumidores valoran especialmente la interacción y las experiencias virtuales que imitan los entornos de compra físicos, como la utilización de chatbots y de videollamadas con personas que ayudan en vivo al cliente en el proceso de compra y le resuelven dudas. En el caso de España, el mercado online todavía tiene mucho margen de crecimiento. Según datos de Prestashop, plataforma especializada en las ventas online, en España el comercio electrónico está aumentando en un ratio de hasta el 11% anual, un crecimiento nada desdeñable. Las tiendas virtuales cada vez son más numerosas y suman ya más de 50.000, ofreciendo una amplia gama de servicios. Además, el crecimiento del comercio electrónico sigue subiendo a un ritmo del 3% al año, creando una tendencia muy positiva para el sector, atrayendo a nuevos agentes económicos y colocando a España en el top de países con mayor desarrollo en este ámbito. Tendencias del comercio electrónico en 2022 A continuación, os contamos las principales tendencias más importantes del comercio electrónico a las que debemos prestar atención durante este año y en venideros. Son tendencias relevantes que están influyendo en el auge del ecommerce a nivel global y que convierten su ascenso en prácticamente imparable: El comercio electrónico se está moviendo hacia los dispositivos móviles. Cada vez más compradores usan sus teléfonos móviles. De hecho, se espera que el comercio móvil represente el 72% de las ventas globales de comercio electrónico en 2022. Los compradores móviles quieren experiencias rápidas, sencillas y Según un estudio realizado por eMarketer, este año el número de compradores móviles en todo el mundo aumentará alrededor de un 9% desde 2020.

Las redes sociales ayudarán a las ventas. Los grandes vendedores online ya saben que las redes sociales les pueden ser muy útiles para comunicarse con sus potenciales clientes y colaborar a mejorar la experiencia de venta. En este proceso, las redes que cobrarán mayor protagonismo son Twitter, Facebook e Instagram.

Cada vez hay más programas de fidelización online. Internet ofrece muchas posibilidades de fidelización a través de herramientas online para mejorar la experiencia de usuario y fidelizar a los clientes. Las ventajas o descuentos a través de estos programas de fidelización serán cada vez más generalizadas.

Mejor envío y seguimiento de los artículos. En el pasado, una de las asignaturas pendientes de las ventas online era el envío y seguimiento de los artículos comprados. Esto ya ha cambiado y los servicios de envío rápido ofrecidos por grandes plataformas de ecommerce son cada vez más demandados. El objetivo es que los artículos lleguen al comprador en el mismo día, en cuestión de horas.

Ventas internacionales. El comercio electrónico es cada vez más Muchas compañías apuestan ya por el mercado europeo en su globalidad, tratando de llegar con sus servicios a la mayor parte de los países del continente. Este tipo de transacciones internacionales son más sencillas que antaño, con menos costes y trabas burocráticas.

