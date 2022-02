Capital El comisario de la Policía Nacional recibe la Cruz del Mérito Naval con Distintivo Blanco jueves 03 de febrero de 2022 , 15:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Comandancia Naval reconoce así “su brillante carrera y excelente trabajo en defensa de la seguridad de los almerienses” El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha asistido al acto de imposición de la Cruz del Mérito Naval con Distintivo Blanco al comisario principal del Cuerpo Nacional del Policía en la provincia, Rafael Madrona. Un reconocimiento otorgado por la Comandancia Naval, que para el primer edil “viene a reconocer su brillante carrera y excelente trabajo en defensa de la seguridad de los almerienses”. En el acto, presidido por el comandante naval de Almería, Víctor Garay, en su sede del Parque Nicolás Salmerón, Madrona ha asegurado que es “un orgullo y un honor que una Comandancia, con la que conecté desde el principio de una forma especial, te distinga con esta Cruz del Mérito Naval”. A punto de marcharse a Cuba, su nuevo destino, el comisario de la Policía Nacional ha expresado su deseo de que “ni la lejanía ni las tempestades rompan esta amistad”. Por su parte, el comandante naval ha motivado esta distinción por “la gran colaboración” que han encontrado con el Cuerpo de la Policía Nacional con Madrona al frente y por su “gestión brillante haciendo mejor y más segura la vida de los almerienses”. Madrona ha estado acompañado en este acto de imposición por numerosas autoridades civiles y militares como el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García; el subdelegado del Gobierno de España, Manuel de la Fuente; el nuevo coronel de la Guardia Civil, Jorge Montero; entre otros muchos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.