Deportes El potencial de la cantera deslumbrará en los Juegos Deportivos Municipales de Balonmano jueves 03 de febrero de 2022 , 15:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La disciplina en Almería arranca a partir de mañana, viernes, 4 de febrero, la competición estrella del Patronato Municipal de Deportes Los deportes de equipo comienzan a poner la cuenta atrás para volver a saltar al terreno de juego, aunque alguna disciplina, como el voleibol, ya ha comenzado tras dos años de parón por la pandemia de la covid-19. En el caso de los Juegos Deportivos Municipales de balonmano, arrancarán mañana, viernes, 4 de febrero, con la ilusión de deslumbrar y, sobre todo, competir. Para este nuevo curso, el balonmano contará con 44 equipos y 540 jugadores que podrán formarse y seguir aprendiendo gracias a la labor que desarrolla el Patronato Municipal de Deportes con la competición estrella de los JDM. A partir de mañana, viernes 4 de febrero, jugarán todas las categorías de la disciplina de balonmano tanto para masculino como femenino. Desde prebenjamín mixto, benjamín, alevín, infantil y cadete competirán para dejar a su equipo en el primer puesto del podio. Los lugares en los que la cantera base se dará cita para disputar estos partidos de balonmano serán en el Colegio Europa, en el Colegio Freinet, en las pistas exteriores del pabellón Rafael Florido, en el pabellón de Huércal de Almería y, por último, en las pistas anexas del pabellón de Carboneras. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha deseado suerte a todos los deportistas de balonmano. “Se trata de un deporte colectivo que ha vuelto a resurgir en la capital y espero que durante los partidos aprendáis los valores como el esfuerzo y liderazgo, el compañerismo y el respeto hacia los demás”, reflexiona. Así, esta disciplina de balonmano vivirá una ferviente competición dentro de los Juegos Deportivos Municipales que se desarrollarán con el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad y sanitarias para evitar riesgos de la covid-19. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

