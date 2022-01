Almería Ampliar El comisario jefe de Almería destinado como nuevo consejero de interior en Cuba lunes 03 de enero de 2022 , 19:35h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia



El jefe de la Comisaría Provincial de Almería, Rafael Madrona, ha sido nombrado nuevo consejero de interior de la embajada de España en Cuba, en La Habana, conforme a la orden de la Dirección General de la Policía hecha pública este lunes y que tendrá que ser remitida al Boletín Oficial del Estado (BOE). Con la citada resolución se pone fin al procedimiento abierto el pasado mes de septiembre para la provisión, por el sistema de libre designación, del puesto de consejero de interior en Cuba, una vez que la comisión de destinos en el exterior ha elevado su propuesta de nombramiento al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. El comisario tomó posesión de su cargo al frente de la Comisaría Provincial de Almería en septiembre de 2017, cuando destacó su "compromiso personal" con la seguridad y pidió un "esfuerzo y dedicación" a la plantilla en un acto protocolario que tuvo lugar en la Subdelegación de Gobierno. Madrona, quien ha ejercido gran parte de su carrera en Málaga donde ha coordinado actuaciones relativas a la operación 'Malaya' o 'Ballena blanca', trasladó su compromiso para combatir el crimen organizado, la trata de seres humanos y el yihadismo, que especialmente en aquel momento obligaba a "reforzar la seguridad en grandes eventos y aglomeraciones de personas para evitar lo que ha ocurrido en España y países del entorno". El nuevo comisario también apuntó como retos al frente de la comisaría almeriense las cuestiones relacionadas con la migración, la cibercriminalidad y la seguridad, que "va desde la violencia en general, los mayores y los discapacitados". Ante estos asuntos, ha trasladado su disposición para que el trabajo de la comisaría esté "al servicio de los jueces y fiscales de la provincia". Natural de Riogordo (Málaga), Rafael Madrona lleva más de tres décadas al servicio del Cuerpo Nacional de Policía, desde que en 1987 fuera nombrado teniente-inspector tras su paso por la Academia General Militar. Además, cuenta con una licenciatura en Ciencias Policiales, el Grado en Ciencias Empresariales y un máster en Dirección Estratégica de la Seguridad Pública. A lo largo de su trayectoria en el Cuerpo Nacional de Policía, ha ocupado destinos en el País Vasco, en la brigada provincial de Información de Vitoria, en la Comisaría Local de Torremolinos como jefe del Grupo de Seguridad Ciudadana, y en la Comisaría Provincial de Málaga. En este último destino ha trabajado en el Grupo Operativo de Grupos Operativos Especiales de Seguridad, en la sección Operativa de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, y en la sección operativa de la Udyco Costa del Sol. Desde 2008 fue comisario en Marbella hasta 2011 y responsable en Málaga de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, de la de Seguridad Ciudadana y en la Brigada Provincial de Información, hasta su llegada a Almería. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.