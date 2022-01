Sucesos Ampliar Salvamento suspende la búsqueda de diez inmigrantes desaparecidos en Cabo de Gata lunes 03 de enero de 2022 , 19:41h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia



Los medios aéreos y marítimos desplegados por Salvamento Marítimo en el lugar del naufragio de dos pateras cerca de la costa de Cabo de Gata en Almería se han retirado de la zona sin haber localizado a ninguno de los diez desaparecidos que, según los supervivientes, habrían caído al mar durante la pasada madrugada en la que fueron rescatadas otras 16 personas y tres cadáveres. Una portavoz del servicio dependiente del Transportes ha indicado a Europa Press que el helicóptero Helimer 223 se ha retirado toda vez que la Salvamar Algenib, que ha dado el relevo a la Salvamar Spica, también se ha replegado a su base en Garrucha con la caída del sol. El centro de coordinación de Almería mantiene el aviso a navegantes en el lugar del naufragio, cuya búsqueda se reanudará con la incorporación del buque María Zambrano, procedente de Málaga cuya llegada a la costa almeriense se prevé en torno a la medianoche. Fue sobre las 1,46 horas cuando se recibió un aviso del buque mercante 'Spica' en el que alertaba de la presencia de varias personas en el agua a causa de una patera naufragada y otra semihundida que, según los supervivientes, iban ocupadas por 12 y 17 personas, es decir, 29 en total. De entre los 16 rescatados --todos varones de origen magrebí salvo una mujer-- tres fueron evacuados por vía aérea por el Helimer 223 hasta el Aeropuerto de Almería debido al cuadro severo de hipotermia que presentaban. Los 13 restantes fueron llevados por vía marítima hasta el puerto pesquero de Almería. De otro lado, los cuerpos de los tres fallecidos permanecieron a bordo de la Salvamar Spica, en labores de búsqueda, hasta que pasado el mediodía fueron trasbordados a una patrullera de la Guardia Civil, que los condujo hasta el puerto almeriense al que llegaron después de las 14,00 horas. Se trata del cuarto naufragio registrado frente a las costas de Almería desde el pasado 21 de noviembre, según los datos facilitados por Cruz Roja, desde donde se ha atendido a más de 320 personas del 30 de diciembre hasta este lunes. Según las averiguaciones hechas por la entidad, entre los desaparecidos de este último naufragio se encontraría una chica de 17 años que viajaba con su madre en una de las pateras. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

