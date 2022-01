Deportes El concejal de Deportes recibe a los recientes campeones de España de Barranquismo martes 04 de enero de 2022 , 20:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El almeriense Juan Jesús Ruano se proclamó campeón en el Campeonato de España en Granada y en la prueba de equipos, junto a José David también logró el título La sede del Patronato Municipal de Deportes ha recibido recientemente a los almerienses que se proclamaron campeones en la disciplina de barranquismo. El concejal de Deportes por el Ayuntamiento de Almería, Juanjo Segura les recibió para felicitar la labor de los deportistas que se esfuerzan por posicionar en lo alto este deporte en auge. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, recibió a Juan Jesús Ruano y José David Díaz, portadores del título. Allí, les felicitó “por los títulos conseguidos en un deporte que está en crecimiento, es un orgullo para la ciudad de Almería que los deportistas sigan luchando por lo que más les gusta”. En esta línea, valoró que desde el Patronato Municipal de Deportes seguirán “apoyando y visibilizando las disciplinas deportivas de la ciudad”. En Granada, el equipo Xplora Almería Canyoning, que cuenta con el patrocinio de Biotomate, participó en el Campeonato de España ‘Descenso de Cañones’, organizado por Asedeb, en el barranco de Lentejí (Granada) donde se dieron cita alrededor de 60 personas. Allí, los almerienses recibidos por el concejal trajeron grandes resultados. En la prueba individual, Juan Jesús Ruano consiguió el mejor tiempo llevándose la victoria absoluta con un tiempo de 17’55” y, proclamándose, de esta forma, en campeón de España. Por otro lado, José David Díaz consiguió el cuarto puesto y Juan López quinto puesto. Para la prueba por equipos, la pareja formada por Juan Jesús Ruano y José David Díaz se trajeron el título de campeones de España con el mejor tiempo absoluto en 33’31” marcando una gran diferencia de tiempo con respecto a los rivales. El barranco de Lentejí, que realizaron en la cita deportiva, consta de alrededor 2 kilómetros de distancia con un total de 21 rápeles que tuvieron que afrontar con destreza, fuerza y resistencia. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

