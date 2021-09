El Concurso de Poesía de la Facultad José Ángel Valente recibe los primeros versos

jueves 16 de septiembre de 2021 , 18:55h

Hasta el 31 de octubre permanecerá abierto el plazo de presentación de las obras originales que optan al premio de ser publicadas por la EDUAL y presentadas en la Feria del Libro, empuje al talento emergente desde este Proyecto Atalaya

La Universidad de Almería ha comenzado el nuevo curso 2021/2022 en modalidad presencial, después de un periodo de vuelta paulatina a la normalidad que todavía no ha tocado a su fin definitivamente. Ese ‘paso a paso’ ya fue anunciado a finales del mes de abril por parte de la Facultad de Poesía José Ángel Valente, que ejecutaba, por aquel entonces, su regreso a la actividad tras un año ‘en blanco’, nunca mejor dicho cuando se trata de literatura. Entre las pocas, pero brillantes y de calado, propuestas presentadas y que distribuyeron por el calendario la vicerrectora de Comunicación y Extensión Universitaria, María del Mar Ruiz, y los coordinadores de la Facultad, Isabel Giménez y Raúl Quinto, estaba una muy esperada por los jóvenes autores que buscan una oportunidad de publicar. Se lanzó así la quinta edición de su Concurso de Poesía, abierta hasta el 31 de octubre.Esa es la fecha límite para presentar los originales, en archivo Word o PDF, acompañados por otro archivo con la información básica de la persona autora del poemario. El envío se realizará por correo electrónico a [email protected] y los citados archivos han de llevar como nombres el título de la obra por un lado y el título de la obra más plica por otro. Resulta imprescindible la perfecta identificación del candidato, incluyéndose una breve nota biográfica. Sobre la obra, su extensión será de entre 250 y 400 versos, y en el caso de los poemas en prosa no sobrepasarán las 50 páginas DIN A4, tamaño 12, a un espacio y medio. Por último en cuanto a requisitos recogidos en las bases (https://facultadvalente.com/bases-del-concurso/), cabe recordar que cada concursante puede presentar “una obra única, de tema y estructura libres, en lengua castellana, inédita y no galardonada antes en otros certámenes”.El Concurso de Poesía de la Facultad José Ángel Valente de la UAL permanece abierto en esta quinta edición, como siempre ha sido, a la participación toda persona mayor de edad, sosteniéndose también su atractivo premio final. Consiste en la mejor corona posible para cualquier autor, la de ‘papel’, puesto que la obra ganadora será publicada por la Editorial Universidad de Almería y verá la luz en la Feria del Libro de 2022. Además, se revestirá del prestigio que atesora el jurado, constituido por personas de una reconocida trayectoria y valía en el ámbito de la poesía y presidido por los coordinadores del Proyecto Atalaya. En todo caso, su fallo será inapelable. Para una mayor realce y simbolismo, este se hará público, sin demasiada dilación al estar fechado en el mes de noviembre, en la Casa del Poeta José Ángel Valente, epicentro de la acción poética de alto nivel que genera la Facultad.Hasta ahora la corona, de género femenino, ha ido a parar exclusivamente a cabezas de mujeres. Apura su reinado Sara Martínez, vencedora de la última edición, la de 2019, con la obra ‘América’. Los tres integrantes del jurado en aquella ocasión, Ana Tapia, Aníbal García y Miguel Gallego, la eligieron por ser “un poemario fresco”, añadiendo además “donde el personaje poético se adentra en el pensamiento americano a través de unos versos que diseccionan con precisión las miserias de un país fascinante, al que no se termina de acostumbrar”. Esta cartagenera de 30 años, profesora de griego y de latín, ha sido la última de una serie de brillantes autoras, formada por Almudena López, María Jesús Silva y Layla Martínez. Con todas ellas se ha cumplido el propósito que subyace en el fondo del concurso: “Estimular la creación poética emergente y descubrir nuevos valores”.