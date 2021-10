El consejero Aguirre inaugura la Unidad de Gestión Clínica de Urgencias de Roquetas de Mar

lunes 25 de octubre de 2021

Aguirre también ha visitado las obras de ampliación del Hospital de Poniente que han contado con una inversión de 18 millones de euros





El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha inaugurado la Unidad Clínica de Urgencias de Roquetas de Mar que fue trasladada a un inmueble más amplio y mejor comunicado el pasado mes de julio ubicado en la avenida Reino de España de la localidad almeriense.



En su visita, Aguirre, que ha estado acompañado por la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, y el alcalde de la localidad, Gabriel Amat, ha podido conocer de primera mano el nuevo edificio del que ha destacado “la mejora en la accesibilidad de los pacientes, así como su buena comunicación con las principales vías de acceso”. Un espacio de casi 2.000 metros cuadrados de superficie y un sótano con capacidad para 50 plazas de aparcamiento. El presupuesto invertido en la adaptación de las instalaciones ha superado el millón de euros.



La Unidad alberga Área de Cuidados Críticos y Urgencias, Área de Atención a la Ciudadanía, personal y Asistencial. Por otro lado, también dispone de Laboratorio, Consulta de Críticos, Sala de Tratamiento y Observación, así como ocho consultas médicas. En el Área de Dispositivo de Apoyo se localizan los servicios de Radiología, Ecografía y Sala de Espera. Por último, cuenta con una zona destinada a servicios auxiliares que incluye almacén general y sala de mantenimiento.



En cuanto a la atención, da servicio a una población superior a 98.000 habitantes y atiende las urgencias que se derivan de los centros de Salud Roquetas Sur y Roquetas Norte.



Aguirre ha destacado “el cumplimiento de una demanda histórica para los vecinos de Roquetas que ofrece una completa asistencia a los vecinos de esta localidad, convirtiéndose en el mayor punto asistencial de Urgencias del Distrito Sanitario Poniente” al mismo tiempo que ha destacado que “el traslado de la unidad a este nuevo emplazamiento supone un salto de calidad también para los profesionales sanitarios que prestan su servicio en este servicio”.



La antigua ubicación de esta Unidad alberga las consultas de Atención Primaria, que se han visto ampliadas en espacio útil.



Por su parte, Carmen Crespo ha explicado que “la Junta de Andalucía está invirtiendo en todas las infraestructuras que la provincia de Almería precisaba desde antaño” y, en materia sanitaria, ha recordado que "Roquetas de Mar, un municipio que ha experimentado un gran crecimiento, requería un hospital acorde a las necesidades de su ciudadanía”. Crespo no ha querido dejar pasar la ocasión para destacar la “sobresaliente” papel desarrollado por el consejero a lo largo de los casi tres años de legislatura, pese a su complejidad de la gestión de la pandemia, la listeriosis o el virus del Nilo, por citar algunas de las circunstancias excepcionales a las que ha tenido que hacer frente.





Hospital de Poniente

Posteriormente, el consejero de Salud y Familias ha visitado el Hospital de Poniente que se encuentra actualmente inmerso en un ambicioso plan de ampliación y mejora de sus instalaciones para el que se ha destinado un total de 18 millones de euros.



En su visita, ha comprobado in situ la ampliación de la nueva Unidad de Cuidados Intensivos que ha contado con una inversión de 3,4 millones de euros. Este espacio, de 773 metros cuadrado, alberga un total de 13 boxes de tratamiento y la entrada en servicio de esta nueva área se completará en los próximos meses con la remodelación integral de otra zona, en la que venía prestándose hasta ahora el servicio, y que supondrá una inversión adicional de otros 2,7 millones de euros.



Estas obras de ampliación del Hospital de Poniente contemplan también la creación de nuevos espacios en Urgencias y en las Consultas Externas de Traumatología, que se encuentran actualmente en ejecución. A ello se suman trabajos de mejora y reforma en zonas interiores del hospital, algunas ya finalizadas, en áreas como Hemodiálisis, Farmacia, Archivo o Digestivo; y otras en curso, como las de Pediatría. Todo ello, supondrá una inversión adicional de más de 10,7 millones de euros.



En Urgencias, se producirá un incremento de superficie de más de 900 m2, que se destinarán al crecimiento de la zona de atención pediátrica urgente, así como a la observación, salas de espera y consultas destinadas a la asistencia de la población adulta. Por su parte, Traumatología crecerá en otros 159 metros cuadrados, que también se añadirán al área de Radiodiagnóstico, ubicada en la planta superior.



Paralelamente a estos trabajos de ampliación de superficie, se están desarrollando otros en el interior del centro, para la reforma y renovación de los servicios que se amplían, así como en otras zonas de Hemodiálisis, Digestivo, Pediatría, Farmacia, Anatomía Patológica y en espacios no asistenciales, entre los que se incluyen el Archivo o los vestuarios y dormitorios de guardia.



En el apartado de la mejora del equipamiento, destaca la renovación llevada a cabo en el Área de Radiodiagnóstico, que ha incluido la incorporación de dos TAC y un mamógrafo de última generación, entre otros dispositivos. La renovación y ampliación del equipamiento permite mejorar la capacidad diagnóstica del centro, haciendo posible la realización de pruebas más precisas y seguras, proporcionando mejores resultados con dosis más bajas de radiación.



“Todas estas obras son un claro ejemplo de la apuesta de la Junta de Andalucía por mejorar, modernizar y ofrecer la mejor asistencia sanitaria a los andaluces”, ha señalado el consejero.