El consejero de Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente y Economía Azul destaca la apuesta por el patrimonio medioambiental

El consejero de Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente y Economía Azul d estaca la apuesta por el patrimonio medioambiental

lunes 01 de agosto de 2022 , 19:00h

El consejero de Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha realizado hoy su primera visita institucional a la Diputación Provincial de Almería y se ha reunido con el presidente, Javier A. García, para abordar nuevas líneas de acción para el desarrollo sostenible de la provincia.

En el encuentro, que se ha producido previamente la firma en el libro de honor de la Diputación y el saludo a los portavoces de los diferentes partidos con representación en la Corporación, Javier A. García y el consejero han analizado, entre otros asuntos, el convenio que mantienen en activo para impulsar acciones contra el cambio climático en los municipios de menos de 20.000 habitantes.

El presidente de Diputación, Javier A. García, ha felicitado al consejero en este nuevo reto que asume y ha agradecido que su primera visita institucional en la provincia de Almería como consejero a la casa de los 103 municipios de la provincia: “Que ahora sea consejero de la Junta de Andalucía es un honor a nivel personal y a nivel institucional y político. Por primera vez, la provincia tiene dos consejeros entre las 13 mejores personas para desarrollar las políticas y el presupuesto de la Junta de Andalucía. Le deseo mucha suerte en esta nueva responsabilidad en la que los almerienses contamos con una ventaja: no tenemos que explicarle los problemas, carencias e inquietudes de la provincia. Las conoce y sabe la hoja de ruta que ha de seguir. Sabe lo que Almería necesita en esta materia”

En este sentido, Javier A. García ha incidido en la importancia de esta consejería, junto a la de Carmen Crespo, para el futuro de la provincia: “El Medio Ambiente, el Desarrollo Sostenible y la Economía Azul son fundamentales para una provincia con casi el 40% de su superficie protegida y con 250 kilómetros de costa. Almería cuenta con el único parque marítimo terrestre de Andalucía –Cabo de Gata-Níjar-, así como el Parque Natural de Sierra María – Los Vélez, el Parque Nacional de Sierra Nevada y dos Reservas de la Biosfera y cinco parajes naturales. Es importante hacer compatible el desarrollo y crecimiento de la provincia con la protección del patrimonio natural”.

Ramón Fernández-Pacheco ha querido realizar su primera visita institucional como consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, a la Diputación Provincial. “Una administración amiga y con la que la lealtad institucional ha sido siempre la base de la relación y lo va a seguir siendo. Afronto el reto que me ha ofrecido el presidente Juanma Moreno con ilusión, agradecimiento y mucha responsabilidad. Y así me ofrezco porque estoy convencido de que el futuro o es sostenible o no tendremos futuro”

Asimismo, ha asegurado que “estoy convencido del gran patrimonio medioambiental de Andalucía y de Almería, de la necesidad de protegerlo y de la potencialidad que tiene para ser también motor económico y de desarrollo para los andaluces, los almerienses”.

Dos recuerdos de Almería acompañarán al consejero almeriense. El presidente, le ha hecho entrega de unas láminas de la provincia de Almería, para que la sienta cerca en su despacho, y unos gemelos de Los Millares, una de las reivindicaciones de la provincia es lograr la designación del Yacimiento Arqueológico como Patrimonio de la Humanidad.