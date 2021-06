El Consejo del Mayor de Roquetas reinicia su actividad en el Día por la Concienciación del Abuso y Maltrato en la vejez

La reunión, presidida por el alcalde del municipio, contó con la presencia de los presidentes de las distintas asociaciones de mayores y las concejalas de Familia y de Mujer, Mayor y Participación

El Consejo de Mayor ha retomado esta mañana sus reuniones presenciales con la asistencia de los presidentes y secretarios de las distintas asociaciones de la tercera edad del municipio y presidido por el alcalde, Gabriel Amat,y las concejalas de Familia, Loles Moreno, y de Mujer, Mayor y Participación Ciudadana, Mª Ángeles Alcoba.



La sesión se ha celebrado precisamente en el marco del Día Mundial por la Concienciación del Abuso y Maltrato en la vejez, por el que la Concejalía de Mayores ha puesto en marcha una campaña de sensibilización, en colaboración con la Confederación Estatal de Mayores Activos (Confemac), en la que se invita a abrir los ojos. “Con esta iniciativa se quiere concienciar a la sociedad de que el maltrato hacia las personas mayores es una realidad social oculta, porque no se habla de ello, y ocultada por las propias personas mayores, porque no es fácil alzar la voz cuando la persona que maltrata es la misma que cuida. Por eso es importante concienciar, sensibilizar y abrir los ojos, ante conductas que se consideran normales y no lo son”, reza el comunicado de Confemac.



El control de la pensión que recibe un mayor, forzarle para que ingrese en una residencia o no proporcionarle información sanitaria son algunas de las conductas que se han podido ver en un vídeo difundido en el Consejo del Mayor. Además, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar iluminará esta noche el Castillo de Santa Ana de color verde en conmemoración de este día.

Durante el transcurso de la sesión, el alcalde de Roquetas de Mar ha querido informar a las asociaciones de primera mano sobre la tramitación del expediente para la construcción del Hospital de Roquetas de Mar. “Dentro de dos días finaliza el plazo para que las empresas presenten sus ofertas, así que la obra se podrá adjudicar en los próximos meses; después de quince años de lucha, trece de ellos sin recibir respuesta dos en los que se han acelerado todos los trámites”, ha explicado.



Amat ha comunicado también que “el nuevo centro de urgencias de Roquetas norte, que se ha construido en Avenida Reino de España, será seguramente inaugurado este mismo mes”. El alcalde ha valorado por ello “el hecho de que Roquetas esté recibiendo en infraestructuras sanitarias lo que se merece, acorde a los 100.000 habitantes que tiene”.



Los presidentes de las asociaciones de mayores han preguntado también por las obras que se están acometiendo para proporcionar nuevas sedes a las entidades. “El centro de Aguadulce ya se ha empezado y el de El Puerto se podrá inaugurar pronto. Se están realizando mejoras en el edificio de Cortijos de Marín e iremos después a La Gloria, mientras que en El Solanillo ya se ha terminado la renovación de la sede”, ha informado.

Por último, el alcalde ha insistido a los mayores en la necesidad de “no bajar la guardia por el covid y concienciar a nuestros hijos y nietos para que no lo hagan. Los datos en Roquetas de Mar no son malos, y eso lo hemos logrado entre todos, pero tenemos que seguir luchando para que sigan así”, ha pedido.