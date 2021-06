Aprobado por unanimidad el Plan de Emergencia Municipal del ayuntamiento de Dalías

miércoles 16 de junio de 2021 , 18:20h

El pleno ha servido, además, para regularizar la gestión de residuos de construcción y debatir sobre la construcción del nuevo colegio

El Ayuntamiento de Dalías ha celebrado Pleno ordinario en el que se han llevado un total de 13 puntos del orden del día. La sesión ha comenzado con un minuto de silencio “como homenaje a las víctimas de la violencia de género y vicaria, así como en repulsa hacia esta lacra que ha sufrido un repunte en los últimos días”, ha señalado Cristina Gómez, primera teniente de alcalde, ante la ausencia del primer edil en la sesión. Entre los primeros asuntos, se ha dado cuenta de los decretos aprobados por alcaldía, las transferencias presupuestarias y las generaciones de crédito efectuadas.



Así, el Pleno continuaba con uno de los puntos de más relevancia de la sesión, como es la aprobación del Plan de Emergencia Municipal, contando con el apoyo de todos los grupos políticos, “vista la necesidad de que el municipio de Dalías cuente con un sistema que defina protocolos de actuación ante catástrofes e infortunios, un trámite muy importante para nuestro municipio y con el que no contábamos hasta el día de hoy”, defiende Gómez.

El PEM tiene el carácter de plan territorial de emergencia y constituye el instrumento normativo mediante el que se establece el sistema orgánico y funcional, así como los mecanismos de actuación y coordinación, para hacer frente con carácter general a las emergencias que se puedan presentar en el ámbito del término municipal.

Así, también por primera vez, se ha regularizado la gestión y prevención de residuos de construcción y demolición en el municipio. Tienen la consideración de residuos de construcción y demolición aquellos que proceden tanto de la construcción de infraestructuras y edificaciones de nueva planta como de la demolición de inmuebles antiguos, sin olvidar los derivados de pequeñas obras de reforma de viviendas y locales.

En la actualidad, aclara la concejal de Urbanismo, Inmaculada Luque, “la principal problemática ambiental asociada a los residuos generados por las obras de nueva construcción, remodelación, rehabilitación y demolición se debe a una gestión insuficiente que conlleva el vertido incontrolado de parte de dichos residuos. En este contexto, los retos a alcanzar para estos residuos se focalizan en la eliminación de los vertederos incontrolados de escombros existentes y el establecimiento de un sistema de gestión que, en consenso con los agentes implicados (administraciones, constructores, promotores, canteros, etc.), priorice la prevención, reutilización, reciclaje y otras formas de valorización, así como la deposición controlada en vertedero únicamente cuando no existan otras alternativas viables, dando así cumplimiento a la legislación vigente aplicable, que no se había actualizado hasta la fecha”.



Ya en el punto 10 se abordó la creación y ocupación del puesto de Jefatura de Policía Local en el que, señala el responsable de Seguridad Ciudadana, Salvador Páez, “nuestra prioridad es la de dotar con más agentes a nuestro municipio, pero la ley no nos lo permite debido al ajuste presupuestario con el que contamos, por lo que nos estamos acogiendo a las posibilidades que esta nos ofrece, como son las comisiones de servicios que nos permiten los buenos acuerdos alcanzados con otros ayuntamientos y nos ha dado la posibilidad de incrementar la plantilla, y por ende también la seguridad de nuestro municipio, en los últimos meses”.



La sesión se desarrollaba con la aprobación de una prórroga del contrato de servicios de recogida de basuras y con algunos asuntos de urgencia, como la asunción temporal del contrato de gestión de servicio público de explotación de la piscina y el bar durante el verano de 2021 “por el rechazo de hacerse cargo de este servicio el actual contratista y poder ofrecer la posibilidad de seguir disfrutando de la piscina a nuestros vecinos”, apostilla Cristina Gómez.



Unanimidad para la moción presentada por el grupo municipal del PP en la que piden el apoyo para solicitar el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Marruecos, “si algo va a ir en beneficio de nuestro sector agrícola y puede mejorar sus condiciones, sin duda, ahí siempre van a encontrar el apoyo de este equipo de Gobierno”, afirma el concejal de Agricultura, Salvador Páez.

Ante las preguntas de la oposición en relación a la construcción del nuevo colegio, “podemos anunciar que estamos en negociaciones que están dando resultados muy positivos con los propietarios de los solares para que la gestión sea lo más beneficiosa para ambas partes, siendo la ubicación más idónea hasta el momento la que está situada en la parte trasera del parque de Almargen. Las negociaciones van a muy buen ritmo y estamos seguros de que alcanzaremos un acuerdo muy beneficioso tanto para el ayuntamiento como para los propietarios y, como no, para los vecinos de nuestro municipio”, concluye la edil de Urbanismo.