Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar El Consejo Local de la Infancia alza la voz contra la violencia de género viernes 25 de noviembre de 2022 , 16:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia María del Mar Vázquez subraya que “no existe mayor expresión de libertad que la igualdad” El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ha tenido en Almería su primer epígrafe con la lectura de la Declaración Institucional en la Plaza Vieja, donde se han concentrado representantes del Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia y alumnos de La Salle-Virgen del Mar, La Salle-Chocillas, Adela Díaz, Madre de la Luz, Freinet y Los Millares. Un acto que ha presidido la alcaldesa, María del Mar Vázquez, que ha estado acompañada por concejales de la Corporación Municipal y representantes de Diputación Provincial, Junta de Andalucía y asociaciones. Niños y jóvenes han alzado la voz contra la violencia de género con una declaración en la que han alertado de las más de 1.160 mujeres asesinadas por su pareja o expareja desde 2003, “pérdidas inasumibles en una sociedad avanzada y moderna, una realidad innegable que nos interpela a todos”. En este sentido, han defendido que “debemos intensificar esfuerzos para combatir el machismo y condenar todas las actitudes y prácticas que los consienten”. María del Mar Vázquez ha subrayado que “la reivindicación de cada 25 de noviembre no debe tener otro objetivo que el de salvar vidas” y ha destacado que “no existe mayor expresión de libertad que la igualdad”. Asimismo, la regidora ha asegurado que “queremos unión frente a la violencia para seguir siendo respetuosa y empática”. Bancos rojos y música en directo Tras la declaración, representantes del Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia han descubierto cuatro bancos rojos que se colocarán en las plazas de El Quemadero y Cristo de la Buena Muerte, en el Casco Histórico, y en los parques de las Familias, en Cortijo Grande, y Padre Méndez, en Nueva Andalucía. Entre otras, recogen lemas como “ni golpes que hieran ni palabras que duelan” o “no hagas trato con el maltrato”. Seguidamente, ha tenido lugar la interpretación de la canción ‘Puerta violeta’ de Amaral por parte de tres adolescentes que han puesto su talento al servicio de la causa para reivindicar el fin de la violencia de género. Finalmente, la alumna del IES Galileo Karina Díaz ha leído el relato ‘Cuna de dolor’, ganador del concurso que organiza el centro. Con ello, el Ayuntamiento de Almería concluye la veintena de actividades organizadas con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aunque, como ha destacado la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, “la lucha contra el maltrato es permanente los 365 días del año, no podemos bajar la guardia porque nos va la vida en ello”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

