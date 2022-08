Capital El Consejo Sectorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente "casi" tiene reglamento martes 23 de agosto de 2022 , 09:18h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, anuncia con ello los inicios de los trámites administrativos y de reuniones de los diferentes grupos de trabajo que darán cobertura a este Consejo La concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, ha anunciado hoy la intención del Equipo de Gobierno de elevar a Pleno próximamente la aprobación del Reglamento que regirá el Consejo Sectorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Almería, como parte de la acción municipal dirigida a impulsar la participación sectorial y el desarrollo de políticas e iniciativas que afecten al sector ambiental y el desarrollo sostenible del municipio de Almería. Un reglamento que, en fase de borrador, ha sido objeto de debate en las mesas de trabajo previas que viene celebrando el Equipo de Gobierno municipal, con la participación de los grupos de la oposición y representantes sectoriales que directamente tienen relación con asuntos relativos a la sostenibilidad y el medio ambiente, entre otros colegios profesionales, como el Colegio de Ambientólogos, o asociaciones y colectivos medioambientales, como el Grupo Ecologista Mediterráneo (GEM) o Greenpeace, entre otros. Cobos ha agradecido las aportaciones a un documento, el Reglamento que regirá el funcionamiento del Consejo Sectorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente y que “en el plazo de unas semanas quedará prácticamente listo para iniciar su tramitación administrativa y ser aprobado en Pleno. Espero que todas estas reuniones sirvan para alcanzar un consenso, que el Reglamento sea aprobado por unanimidad y el Consejo, con todas las mesas sectoriales que darán contenido al mismo, venga a cumplir todas las funciones y atribuciones que serán de su competencia para el cumplimiento y mejora de los objetivos que esta ciudad se marca en materia de biodiversidad, conservación y mantenimiento de infraestructuras verde y azul”, ha declarado. Mesa del Clima y la Energía También hoy la responsable del área de Sostenibilidad Ambiental ha presidido la reunión de trabajo dirigida a la constitución de la asamblea climática ciudadana de Almería, propuesta aprobada el pasado mes de febrero en forma de moción. Ha explicado Cobos que “la Mesa del Clima y la Energía, constituída como grupo de trabajo, en el que además de los grupos políticos quedan integrados aquellos colectivos que, de forma principal, trabajan por una mejora de las condiciones climáticas, servirá para mejorar nuestra acción política en materia medioambiental, ayudando a extender el necesario debate que hoy hay en nuestra sociedad en torno al cambio climático y sus consecuencias. Un trabajo sectorial, específico, que debatirá sobre el clima y que debe tener también su encaje en el marco del Consejo Sectorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, siendo éste eje principal de las políticas medioambientales que se pueden aplicar a nivel municipal”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.