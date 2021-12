Provincia El Consorcio Almanzora Levante Vélez acometerá un “Plan de modernización” martes 28 de diciembre de 2021 , 22:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La mañana de este lunes se ha mantenido una reunión en la que participaron la Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, el Secretario General de la Consejería de Agricultura Sergio Arjona, la Delegada de Agricultura Aránzazu Martín Moya, el Presidente de la Mancomunidad de Municipios Antonio Ramón Salas y el Presidente del Consorcio de Residuos Almanzora Levante Vélez, Antonio Martínez Pascual. Responsables del Consorcio Almanzora Levante Vélez, han mantenido una reunión de trabajo con la Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, con el objeto de “poner al día los proyectos de futuro del Consorcio Almanzora Levante Vélez”. Según el titular del organismo, Antonio Martínez Pascual, “el consorcio está desarrollando una planificación a corto y medio plazo para dar cumplimiento a los preceptos recogidos en el PIRec 2030 (Plan Integral de Residuos hacia una Economía Circular en el horizonte 2030); tratando de reflejar todos los aspectos incluidos en la futura Ley de Economía Circular y en el anteproyecto de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados”. Concretamente aseguró Pascual, “estamos trabajando en la implantación del quinto contenedor para la fracción orgánica (contenedor marrón) y su recogida selectiva, la construcción de una línea de tratamiento independiente para dicha fracción, la automatización de las instalaciones de clasificación del CTR de Albox y la puesta en marcha de la red de puntos limpios, fijos y móviles que den servicio a los 45 municipios que forman parte del Consorcio”. Para acometer estas inversiones se van a solicitar las ayudas recogidas dentro del Plan de Apoyo a la Implementación de la Normativa de Residuos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea (Next Generation EU). “El Consorcio pretende llevar a cabo un plan, no solo de adecuación a la normativa, sino de modernización para ir de la mano con las demandas sociales en materia de protección del medioambiente y con la sostenibilidad del desarrollo de nuestra sociedad”, dice el titular del organismo responsable de la recogida de la basura. Reducción de deuda de 22 a 7 millones Después de casi 10 años de gestión, Antonio Martínez Pascual ha querido resaltar la reducción de la deuda que el Consorcio mantenía con UTE Almanzora; una deuda histórica que, en 2011 cuando Antonio Martínez Pascual llega a la presidencia ascendía a más de 22 millones de euros -entre deuda financiera y de servicio- y que se cerrará en este ejercicio 2021, en 7 millones de euros, “una reducción significativa y que no hemos cargado a las espaldas de los contribuyentes”, asegura Pascual. “Gracias a la gestión responsable y escrupulosa que se ha llevado a cabo desde el año 2011 y el haber reducido la deuda, se pueden acometer nuevas inversiones por un valor estimado en alrededor de 10 millones de euros, con el único objetivo de garantizar en todo momento un servicio de calidad a los usuarios. El éxito de nuestra gestión está a la vista de todos, los servicios se han reforzado y el recibo de los vecinos no se ha incrementado. 