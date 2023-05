Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar El Consorcio de Transporte apoya a los enfermos de Crohn y colitis ulcerosa viernes 19 de mayo de 2023 , 20:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El 19 de mayo se celebra el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal y han cedido los espacios publicitarios e informativos de la flota metropolitana La delegada de Fomento de la Junta de Andalucía, Carmen Belén López, el delegado Territorial de Salud, Juan de la Cruz Belmonte, el director gerente del Consorcio de Transporte, Luis Miguel Carmona, el presidente de la Asociación ACCU Almería, Francisco Javier González y representantes de las empresas concesionarias de transporte del área metropolitana, R. del Pino, Alsa, Frahemar y Autocares Bernardo, han presentado la campaña de colaboración y concienciación en los espacios publicitarios e informativos de la flota adscrita al Consorcio de Transporte con motivo de la celebración el día 19 de mayo del Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria intestinal, que incluye la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Durante la presentación de la iniciativa la delegada de Fomento ha subrayado “la necesidad de concienciar y luchar contra este tipo de enfermedades que afectan a más cinco millones de personas en todo el mundo, y cuyas causas son desconocidas, aunque pueden influir factores genéticos, ambientales y cambios en el microbiota intestinal”. Por su parte el director gerente del Consorcio de Transporte ha explicado que “la entidad metropolitana ha puesto a disposición de ACCU Almería los espacios informativos y publicitarios de los vehículos de las líneas M-102 Almería-Pechina, concesionada por R. del Pino, M-330 Almería-Roquetas de Mar-Las Marinas y M-999 Aguadulce-Roquetas de Mar, titularidad de Alsa, y determinados vehículos de las operadoras Frahemar y Autocares Bernardo”. Desde ACCU ALMERIA, Francisco Javier López, ha agradecido al Consorcio de Transporte el compromiso con su asociación y con todos los pacientes de esta enfermedad inflamatoria intestinal, “a los que hace más visibles difundiendo nuestro mensaje en gran parte de los autobuses que gestiona, haciendo extensible este agradecimiento a las empresas de transporte colaboradoras e indispensables para esta campaña”. Enfermedad Inflamatoria Intestinal ACCU España es una confederación de asociaciones españolas, una entidad sin ánimo de lucro, declarada de Utilidad Pública, que cuenta con más de 9000 asociados y 34 grupos provinciales, entre los que se encuentra ACCU Almería, que con actividades como esta pretende concienciar y dar a conocer las enfermedades inflamatorio-intestinales y su problemática en nuestra provincia, tratando de conseguir mayor reconocimiento social, médico y legal. Además, presta ayuda física y moral a personas afectadas por colitis ulcerosa y Enfermedad de Crohn, fomenta la relación e intercambio de experiencias entre enfermos y favorece la comunicación entre el paciente y las instituciones médicas, de forma que los afectados aprendan a convivir con su enfermedad y mejoran su calidad de vida. La enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad que se asocia a una respuesta inmune desmesurada que produce lesiones de profundidad y extensión variable en el tubo digestivo (úlceras, estrecheces, fístulas y abscesos). Es crónica, de causa desconocida, no contagiosa ni mortal, si se trata adecuadamente. Según la localización de la inflamación en el tubo digestivo, puede ser colitis ulcerosa o Enfermedad de Crohn. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

