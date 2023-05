Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar El IES Mar Mediterráneo celebra la II Feria Cultivando valores creamos futuro viernes 19 de mayo de 2023 , 20:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El “Huerto Escolar Sostenible” es el eje principal del proyecto que está enmarcado en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas El delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Francisco Alonso Martínez, ha acudido a la II Feria “Cultivando valores creamos futuro” celebrada en el IES Mar Mediterráneo en Aguadulce. La feria está dirigida a todo el alumnado del centro, excepto al alumnado de 2º de Bachillerato que está preparándose para la PEvAU. A la feria, además, han asistido dos profesores y 30 alumnos del IES Cristóbal Pérez Pastor de Tobarra (Albacete) y tres profesores de la Escuela de Educación Infantil Peña Careses de Pola de Siero (Principado de Asturias), centros que también participan en el mismo programa de Agrupación de Centros Educativos. Esta feria es el colofón de un proyecto que se trabaja durante todo el año y que está destinado a la realización y puesta en práctica de actividades que favorezcan la educación inclusiva y la innovación educativa, Además, también contribuye al desarrollo de las competencias clave para el aprendizaje permanente, al desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo, a la formación de los estudiantes en entornos digitales y virtuales de aprendizaje, así como a la apertura de los centros educativos al exterior. Este proyecto está convocado por la Subdirección General de Cooperación Territorial e Innovación Educativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional. La feria ha consistido en la realización de talleres de diversa temática que han ido visitando los alumnos del centro: de prevención sanitaria, robótica, diversidad lingüística, de cambio climático, de costura, cine, reciclado, etc. Además, se han expuesto distintos stands con información relativa a los programas Erasmus+, Ecologistas en Acción, adopción de mascotas, Asalsido, Verdiblanca, Greenpeace, FAAM, Teléfono de la Esperanza, etc. El delegado educativo ha manifestado que “la inclusión y la innovación educativa son factores clave en el desarrollo de una educación equitativa y de calidad”, por eso “esta feria es muy importante para visibilizar la labor impecable que se realiza en el IES Mar Mediterráneo, centro muy involucrado tanto en el desarrollo sostenible como en la inclusión en el mundo de las personas con diversidad funcional”. Por otro lado, Alonso ha puesto en valor el trabajo realizado con el alumnado del aula TEA: “el patio inclusivo y el huerto escolar son sin duda actuaciones de éxito que mejoran la convivencia y el cuidado del medio ambiente, además, potencian las habilidades sociales, la resolución de conflictos y el respeto hacia los demás”. El proyecto llevado a cabo por este instituto ha tenido una subvención de 10.800 €. Se trata de un proyecto que se ha concedido solo a siete centros a nivel nacional, siendo el IES Mar Mediterráneo el único centro de Andalucía. A partir de este proyecto se están desarrollando los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas: el ahorro energético, la economía circular, la sostenibilidad del planeta, la activación del comercio local, los recreos inclusivos, la diversidad lingüística, el huerto escolar y la inclusión. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

