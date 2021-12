Almería El Consorcio de Transporte aprueba las tarifas para la tarjeta metropolitana del bus jueves 16 de diciembre de 2021 , 19:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La tarjeta metropolitana de transporte comenzará a utilizarse en el servicio urbano de la capital a principios de 2022 El Consejo de Administración del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería ha celebrado esta mañana una sesión extraordinaria durante la que han aprobado las tarifas de cancelación simple y de trasbordo en el servicio urbano de la ciudad de Almería para los usuarios de la tarjeta metropolitana de transporte. Se ha fijado en setenta y cuatro céntimos (0,74 euros) la tarifa para un viaje simple con la tarjeta metropolitana y de cincuenta y cinco céntimos (0,55 euros) en caso de que el viaje se realice trasbordando desde o hacia una de las líneas gestionadas por el Consorcio. El órgano colegiado metropolitano ha estado presidido por el director general de Movilidad de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Felipe Arias. También han participado la delegada territorial de la Consejería, Eloísa Cabrera, el director gerente del Consorcio, Luis Miguel Carmona y en la vicepresidencia, el concejal de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería, Carlos Sánchez. Según explicaba el director general de Movilidad “nos encontramos ante uno de los acuerdos más importantes adoptados por el órgano pleno del Consorcio en los últimos años, ya que nos permite divisar la línea de meta de un proceso de integración tarifaria que llega a su fin con el consenso y trabajo coordinado de ambas administraciones, concluyendo así un largo periplo de desencuentros en los últimos diez años y que sin duda demuestra una vez más la capacidad del Gobierno de la Junta de Andalucía presidido por Juan Manuel Moreno Bonilla para dar solución a cuestiones de gran importancia para la ciudadanía que, como la que nos ocupa, llevaban bloqueadas más de una década”. Asimismo Arias ha puesto en valor el hecho de que la conclusión del proceso de integración de ambos servicios de transporte suponga “igualar a los ciudadanos del área metropolitana de Almería con los del resto de aglomeraciones urbanas de Andalucía en cuyas capitales de provincia y municipios de mayor población ya era posible la utilización de la tarjeta de transporte de la Red de Consorcios de Transporte”. Por su parte, la delegada territorial ha añadido que esta integración “no solo conllevará beneficios para los residentes en los municipios limítrofes de Almería sino que también se espera que, a corto-medio plazo, favorezca a la capital con un aumento en el número de usuarios del transporte urbano”.En este sentido, las estimaciones son que en un periodo de entre 8 y 10 años se pueda incrementar el número de usuarios del servicio urbano de transporte entre un 3 y un 4%”. La delegada ha informado de que en el caso de la integración del servicio de transporte de El Ejido, único urbano por el momento integrado en el Consorcio de Almería, “se ha producido un aumento de viajeros superior al 10% en los últimos 3 años, un servicio en el que, desde que se produjo la integración, más del 25% de las cancelaciones se realizan con la tarjeta del Consorcio”. “Además – ha incidido Eloísa Cabrera - esta medida supone una herramienta excepcional para el fomento de una movilidad más verde y sostenible, manteniendo como principal objetivo la captación de nuevos usuarios, que en la actualidad utilizan su vehículo privado, con lo que sin duda coadyuvará a una disminución de los niveles de tráfico y congestión viaria de la ciudad y que reducirá las emisiones contaminantes de dióxido de carbono y acústicas”. Durante su intervención, el director gerente del Consorcio, Luis Miguel Carmona, ha explicado que la tarifa de cancelación simple aprobada por importe de 0,74 euros, “supone establecer un precio similar al aprobado por el Ayuntamiento de Almería para su bonobús ordinario más usado de manera que se incentiva el viaje de los residentes en el resto de municipios del área metropolitana a un precio bastante reducido y sin necesidad de adquirir un nuevo título de transporte. Además, este parámetro es el actualmente utilizado por el resto de áreas metropolitanas de Andalucía en las que se ha integrado tarifariamente el servicio urbano de la capital, como Sevilla o Málaga”. En cuanto a la tarifa de trasbordo, Carmona ha añadido que el importe de 0,55 “se fija buscando una tarifa atractiva que fomente la utilización multimodal del título de transporte de la Red de Consorcios en los desplazamientos de la aglomeración urbana de Almería”. En este sentido, el gerente ha puntualizado que de esta tarifa se beneficiarán tanto aquellos usuarios que transbordan desde líneas metropolitanas a urbanas, como aquellos ciudadanos de Almería que en una primera etapa de su viaje utiliza el servicio urbano de transporte para después trasbordar a lineas metropolitanas. Respecto a la integración plena, el gerente ha explicado que los plazos de adaptación tecnológica finalizarán en diciembre y será inminente su puesta en marcha a principios de año. Durante la sesión, el director General de Movilidad informó a los representantes de los veinte municipios que participan en el Consorcio de Transporte junto con la Junta de Andalucía, de los avances en el proyecto de implantación de la Tarjeta Joven de Transporte de Andalucía, título en el que la Comunidad Autónoma va a realizar una inversión superior a los seis millones de euros y de cuyas bonificaciones, de entre el 50 y el 100% del precio del billete, se beneficiarán más de 220.000 jóvenes de la provincia de Almería. Arias ha informado acerca de las nuevas políticas de transporte iniciadas por la Junta en los dos últimos años, desde la instalación de purificadores en todas las líneas metropolitanas de transporte, la construcción o proyección de nuevos intercambiadores de viajeros como el de Mojácar o la modernización y digitalización del sistema de transporte de viajeros en la Comunidad con proyectos como el futuro centro de gestión del transporte o la introducción y virtualización de nuevas formas de pago a través de móvil, tarjeta de crédito o códigos QR. El director General de Movilidad ha aprovechado su asistencia al Consejo de Administración para visitar las instalaciones de la empresa Ramón del Pino y para mantener una reunión con los principales operadores de transporte de la provincia de Almería a las que puso a disposición todas estas nuevas herramientas de modernización y fomento del uso del autobús entre los ciudadanos de la provincia. 