La UAL hará un desarrollo integral de los estudios de postgrado para universidades de China, India y Vietnam

jueves 16 de diciembre de 2021 , 19:45h

Los pasados días 1 y 2 de este mes de diciembre el campus de la UAL fue el escenario de la última reunión del proyecto Erasmus+ ‘Fortalecimiento de las Capacidades en la Educación Superior’, con el título de ‘Developing future – oriented academic curricula in Teacher Education with innovative methodologies for Nex-Gen Asian HEIs’. Este proyecto, más rápidamente citado como ‘FRACTION’, ha sido lanzado por la Unión Europea con cerca de un millón de euros de presupuesto para contabilizar finalmente una docena de socios, tres de Europa y nueve de Asia, en los que incidirán directamente los resultados de su realización. La presencia de la Universidad de Almería se hace a través de uno de sus grupos de investigación, el HUM-665 ‘Investigación y evaluación en educación intercultural de la UAL’.

Así, las profesoras Encarnación Soriano y Verónica Caballero, ambas pertenecientes a dicho grupo, fueron las encargadas de, durante las dos jornadas de reuniones, avanzar en los temas de elaboración del material educativo, reparto de tareas entre los socios europeos y formación de profesores que se realizará en el marco del proyecto, así como, en aspectos relacionados con la gestión financiera del mismo. Está liderado por la Wrocław University of Science and Technology, de Polonia, y cuenta con la participación Technische Universitaet Dresden, de Alemania. Hasta doce instituciones involucradas en el FRACTION, se llega a cinco de India, las Gujarat Law Society University, Sambhram Group of Institutions, Cochin University of Science and Technology, University of Engineering and Management y Sathyabama Institute of Science and Technology, dos de China, que son las Shanghai Polytechnic University y Beihang University, y otras dos de Vietnam, la University of Transport and Communication y el Vietnam Institute of Educational Sciences.

Se pretende mejorar la formación de los profesores de estas universidades y obtener así el reconocimiento de la práctica profesional de alta calidad, mediante el desarrollo de un programa de postgrado en el ámbito de la educación con metodologías de enseñanza innovadoras, mejorando sus competencias pedagógicas. Así, se permitirá a estos profesores asiáticos poder responder a las necesidades del alumnado en un entorno educativo y social cada vez más complejo y diverso, “proporcionando experiencias de enseñanza y aprendizaje eficaces e innovadoras en el aula para mejorar la calidad y la empleabilidad de los graduados”. De este modo, la reunión realizada en la UAL sirvió también para debatir sobre el programa de postgrado de formación de profesores, sus actividades e implementación.

Respecto a las funciones encomendadas a la Universidad de Almería dentro de este Plan de Estudios del postgrado, desarrollará los contenidos de los cursos de metodología de investigación y formará al profesorado que ha de impartirlos en esos tres contextos asiáticos. Además, se encargará de los capítulos metodológicos del manual que se va a elaborar y, finalmente, será la encargada de la organización del postgrado en su puesta en funcionamiento efectiva, así como de su evaluación.