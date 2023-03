Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar El Consorcio de Transporte aumenta la bonificación de la tarjeta hasta el 60% jueves 30 de marzo de 2023 , 13:14h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La rebaja entrará estará en vigor desde el próximo día 10 de abril hasta el 30 de junio

Los usuarios de la tarjeta del Consorcio de Transporte Metropolitano del área de Almería verán aumentados los actuales descuentos en sus desplazamientos diarios después de que el consejo de administración de la entidad de transporte adscrita a la Consejería de Fomento aprobará el pasado miércoles el aumento de la bonificación de sus títulos multiviaje hasta alcanzar un 60%. Con este acuerdo el ente metropolitano da cumplimiento al Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía suscrito el pasado 13 de marzo por el Gobierno de la Junta de Andalucía, la Confederación de Empresarios de Andalucía y las organizaciones Sindicales, Comisiones Obreras de Andalucía y Unión General de Trabajadores de Andalucía, en virtud del cual se acordó la adopción de medidas de carácter urgente dirigidas a familias, personas trabajadoras, autónomos y empresas para paliar los efectos derivados de la inflación, la subida de los tipos de interés y la crisis económica y energética. La sesión ha estado presidida por la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Carmen Belén López, que ha puesto en valor “los esfuerzos que en esta misma línea viene realizando la Red de Consorcios de Transporte de Andalucía durante los últimos años, que ya tiene implementados descuentos, más contundentes y permanentes, de los que se benefician más de 2,5 millones de andaluces, viajeros y viajeras que ostentan en su tarjeta de transporte bonificaciones de entre el 30 y el 40% del precio del billete”. Además, López ha informado de que “son ya más de 100.000 jóvenes andaluces los que disfrutan de la nueva Tarjeta Joven con una bonificación mínima del 50% y de hasta el cien por cien en el caso de familias numerosas”. “La Junta de Andalucía sigue aprobando medidas orientadas al fomento de medios de transporte más seguros, fiables, cómodos, económicos y sostenibles que el vehículo particular, con el objetivo de incentivar el papel del transporte público colectivo permitiendo afrontar el escenario actual a través de la puesta en marcha de un conjunto de medidas sociales y económicas para el impulso de Andalucía” ha añadido la delegada durante su intervención. Por su parte, el director gerente del Consorcio, Luis Miguel Carmona, ha explicado a los asistentes que, “si bien desde enero de 2023 los usuarios de la tarjeta metropolitana cuentan con una bonificación adicional del 50% en el transporte público, a partir del próximo 10 abril y hasta el próximo 30 de junio, el Consorcio asumirá un 10% más para alcanzar una rebaja de hasta el 60%”. Con esta medida el Gobierno de España y Junta de Andalucía igualan los porcentajes de bonificación de los abonos de transporte (30%) dando cumplimiento a la negociación alcanzada con los agentes sociales y económicos de la Comunidad”. En este sentido, Luis Miguel Carmona ha explicado a los representantes municipales presentes que “con esta medida los usuarios de la tarjeta metropolitana de transporte podrán seguir desplazándose entre Aguadulce o Huércal de Almería y la capital por el precio de 0,34 euros, desde Roquetas de Mar por 0,56 o desde El Ejido por tan solo 0,80. Tarifas que suponen viajar casi de forma gratuita”. Además, durante este periodo la tarjeta de transporte metropolitana mantiene sus tarifas en los servicios de transporte urbano de Almería por un precio de 0,37 euros o de El Ejido por 0,60 si se utiliza para desplazamientos sencillos y a un precio superreducido de 0,28 y 0,40 respectivamente, si se el viaje se realiza transbordando desde las líneas metropolitanas. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas El Consorcio de Transporte invierte 179.000 euros en la mejora de paradas

