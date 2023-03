Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería El Consorcio de Transporte invierte 179.000 euros en la mejora de paradas viernes 03 de marzo de 2023 , 10:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El ente metropolitano de transporte ha presentado el Plan de Inversiones del primer cuatrimestre del año destinado a la remodelación y mejora de lugares de espera de viajeros La delegada territorial de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Carmen Belén López, y el director gerente del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería, Luis Miguel Carmona, han presentado el Plan de Inversiones para la ejecución y mejora de paradas de autobuses a realizar por la entidad de transporte durante el primer cuatrimestre del ejercicio 2023. En el acto han participado el director técnico del Consorcio, Manuel Martínez y la jefa de servicio de Transportes de la Consejería de Fomento, María del Mar Sánchez. Carmen Belén López ha asegurado que “con estas mejoras se dará solución a algunas de las demandas históricas de estos municipios del área metropolitana y muestran el compromiso que el presidente Juanma Moreno mantiene con la provincia de Almería desde que tomara las riendas de la Junta de Andalucía, dando respuesta eficaz a problemas y peticiones que llevaban años sin ser abordados”. En este sentido, López ha informado que van a actuar sobre paradas en las que se han detectado problemas de seguridad, maniobrabilidad o que presentan dificultades en el acceso para personas con movilidad reducida. “Esta es una prioridad del Gobierno autonómico, cumplir con las normas de accesibilidad y la mejora de maniobrabilidad en los servicios regulares de transporte metropolitano al igual que en el resto de las infraestructuras, urbanismo y edificación pública en la provincia de Almería” ha detallado la delegada. Por su parte, el director gerente del Consorcio ha informado que el presupuesto total de este plan cuatrimestral de inversión asciende a los 179.561,03 euros, que se suman a los más de 340.000 invertidos en proyectos de mejora durante el último trienio 2020-2022. Principales actuaciones. Según ha informado Luis Miguel Carmona, el grueso de las actuaciones se centrará en los municipios de Roquetas de Mar, Rioja y El Ejido. Inversiones que actualmente están en fase de inicio de obra o proceso de adjudicación definitiva, además del pintado, señalización y mantenimiento correctivo de más de 70 paradas en toda el área metropolitana de Almería. En el caso de Roquetas de Mar la actuación consistirá en la remodelación del punto de parada situado en la carretera de Alicún a su paso por el núcleo de El Parador de las Hortichuelas, zona en la que las dos paradas existentes se van a adaptar a las normas de accesibilidad. Asimismo, se sustituirán las marquesinas, ya que actualmente presentan un gran deterioro. El coste individualizado para esta actuación asciende a los 48.266,02 euros. Respecto a la actuación prevista en Rioja, el gerente ha explicado que la obra se ejecutará en la parada principal del núcleo, zona en la que el Consorcio de Transporte ya había actuado en el año 2015, pero que también presenta un avanzado deterioro. Aprovechando la intervención se va a proceder a su completa remodelación, supresión de barreras arquitectónicas, pintado de la zona de espera de usuarios, con slurry verde, y a la instalación de una nueva marquesina, todo ello con una inversión inicial prevista de 35.496,69 euros. En cuanto a la obra de El Ejido, está se proyecta en las inmediaciones de la carretera A-1050 a su paso por Las Norias de Daza, vía diseñada con una calzada principal de dos carriles más otros dos de servicio; vías anexas que son utilizadas por el transporte público para efectuar sus paradas, pero que actualmente mantienen un acceso complicado debido a la indisciplina de aparcamiento de vehículos privados. Además, presenta problemas de seguridad en la entrada y salida de la flota metropolitana desde estas vías secundarias hasta la calzada principal. En este sentido, Carmona ha detallado que ya el pasado año se intervino en la parada central de Las Norias de Daza, buscando eliminar este problema. La actuación para ejecutar ahora consiste en la depresión de los bordillos a cota cero y la realización de una dársena para la parada de autobús, con la posterior reposición del acerado y bordillos, eliminación de jardineras, cuñas de entrada y salida, así como la instalación de una nueva marquesina de espera para los viajeros. Unos trabajos que contarán con una inversión superior a los 48.000 euros. Todas estas obras se verán complementadas con los trabajos de pintado y mantenimiento correctivo de 70 paradas de autobús ubicadas en el área metropolitana de Almería, con actuaciones previstas en la capital (2 paradas), Vícar (16 paradas), La Mojonera (6 paradas), El Ejido (8 paradas), Balanegra (2 paradas), Dalías (6 paradas), Berja (4 paradas), Viator (8 paradas), Gádor (4 paradas), Benahadux (6 paradas), Rioja (6 paradas) y Adra (2 paradas). Los trabajos de señalización consistirán en el pintado de la zona mediante marca vial acrílica o en doble componente dependiendo de la vía. En color amarillo irán las marcas en zig-zag y texto BUS. Se sustituirán algunas señales de parada, en algunos casos optando por la eliminación de las de aluminio que presentan mayor resistencia a las inclemencias climatológicas en las zonas de costa, así como a la actualización o reposición de horarios. El coste económico de está actuación será de 47.407,80 euros.

