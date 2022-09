Almería El Consorcio de Transporte entre los premios del II Concurso ‘Un viaje de cien palabras’ miércoles 21 de septiembre de 2022 , 12:53h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Carmen Belén López y Luis Miguel Carmona entregan los reconocimientos dentro de las actividades con motivo de la Semana Europea de la Movilidad bajo el lema ‘Mejores Conexiones’ El Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería ha entregado los premios del segundo Concurso de Microrrelatos “Un viaje de cien palabras” al que se han presentado más de una veintena de obras escritas por los residentes en la aglomeración metropolitana de la capital. En el acto de entrega de los premios han participado la delegada Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Carmen Belén López, y el director gerente del Consorcio, Luis Miguel Carmona. El ganador del concurso ha sido José Antonio Berenguer con la obra “Acompáñame” que ha recibido como premio un eBook, una tarjeta de transporte recargada con 50 € y un diploma conmemorativo. La segunda y tercera narración premiadas han sido “Próximo destino: Amor” de Luisa Martínez y “El conductor del Cañarete” de Diego Reche que han sido premiados con un cheque-libro valorado en 50 € y 30 €, una tarjeta de transporte recargada con 30 € y 20 €, respectivamente, y un diploma conmemorativo. El II Concurso de microrrelatos se ha enmarcado dentro del amplio programade actividades previsto por el Consorcio de Transprte durante la Semana Europea de la Movilidad que se celebra hasta el próximo día 22 de septiembre. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

