Sucesos Ampliar Hasta 56 barcos llegaron a cruzarse con una patera antes de hundirse con 10 personas miércoles 21 de septiembre de 2022 , 11:35h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Fue interceptada a 33 millas de la costa española, muy lejos, por tanto, de las 12 millas que constituyen el mar territorial español Hasta 56 embarcaciones llegaron a cruzarse con una patera que acabó hundiéndose con 10 personas a bordo, según se extrae de la sentencia consultada por Noticias de Almería, y que condena a los dos patrones de la misma a siete años de prisión. En el juicio fue fundamental el vídeo que uno de los pasajeros grabó clandestinamente con su teléfono móvil, porque los patrones los habían requisado con anterioridad, y además uno de ellos llevaba la cara cubierta con un pasamontañas para no ser reconocido. Más allá de la propia condena, hay algunos elementos que resultan de especial interés en la misma, como que "la captura de la embarcación en la que viajaban los inmigrantes irregulares se produjo a 33 millas de la costa española, muy lejos, por tanto, de las 12 millas que constituyen el mar territorial español". Ese dato deja en evidencia hasta donde se adentran los servicios marítimos españoles para rescatar a personas. Otro hecho importante que se recoge es cómo se organizan estos viajes, por los que se cobran 2.000 euros por pasajero. La tarea de uno de los condenados "no se redujo a patronear la nave, sino que además fueron las personas con quienes contactaron los testigos protegidos que los trasladara a España, primero a través de Facebook y después por teléfono (...) dando las instrucciones precisas para la distribución de los pasajeros, y conminándoles a que en el caso de que fueran interceptados por la autoridades españolas dijeran que todos los ocupantes se habían turnado en el timón durante el viaje." Las condiciones del viaje también se relatan así "la nave quedó a la deriva a 33 millas de la costa española debido a la impericia de los acusados y a que la brújula no funcionaba correctamente, y además entró abundante agua en la cubierta, teniendo los pasajeros que cortar con un cuchillo algunos de los bidones vacíos para utilizarlos a modo de cubos para poder evacuarla, ello durante un par de horas, como relató el testigo no 17, de modo que si no hubiera sido por un pesquero que acertó a pasar por el lugar en donde se encontraba y dio aviso a Salvamento Marítimo, se podría haber producido un desenlace fatal, como en tantas ocasiones ha ocurrido. De hecho, la embarcación se hundió cuando era remolcada a puerto debido al agua que entró en la cubierta durante la travesía, y anteriormente el motor se había desprendido y caído al fondo del mar, lo que evidencia su gran precariedad." Obviamente no llevaban equipo de navegación salvamento, contra incendios, achique o radiocomunicaciones comida o víveres pues la embarcación no contaba con chalecos salvavidas, ni balsas salvavidas, ni cohetes, ni bengalas, ni señales fumíferas, ni extintores portátiles, ni baldes contra incendios, ni bombas de achique, ni equipo de radiocomunicaciones ni de segundad en la navegación como SIA. cartas náuticas ni luces de navegación Aun sin contar con el equipo de seguridad radioeléctrica atravesaron la zona de navegación 2. En la zona por la que discurrió la navegación de la embarcación las características concretas del tráfico supusieron mayor riesgo en tanto que en esa franja horaria , ese espacio fue utilizado por 56 buques mercantes. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

