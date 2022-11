Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Diputación Ampliar El Cónsul de Marruecos visita la Diputación Provincial jueves 24 de noviembre de 2022 , 15:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El presidente de la Diputación, Javier A. García, acompañado del vicepresidente Fernando Giménez y el diputado provincial, Álvaro Izquierdo, ha recibido esta mañana en el Palacio Provincial al Cónsul General de Marruecos, Kamal Haoudi, en un encuentro de trabajo para analizar las líneas de colaboración actuales entre ambas instituciones. En la reunión, el presidente, Javier A. García, ha destacado que “la Diputación y el Cónsul son instituciones amigas que trabajan diariamente por el bienestar de los ciudadanos que habitan en la provincia. Trabajamos para reforzar las líneas de colaboración actuales y ampliar nuestro campo de trabajo para seguir mejorando las condiciones de vida y trabajo de todos los ciudadanos”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

