Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar Judo Mytos logra dos medallas en el Campeonato de España Senior jueves 24 de noviembre de 2022 , 15:41h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las deportistas participantes fueron Alejandra Marín que logró la medalla de oro y, Sara Carrión, que obtuvo el metal de bronce El judo almeriense está de celebración gracias a la participación de los deportistas de la escuela deportiva municipal Judo Mytos en el Campeonato de España Senior Sector Sur. En esta cita deportiva acudieron las selecciones de Castilla La Mancha, Melilla, Extremadura, Canarias y Andalucía. Con la participación de tres alumnos de la EDM Mytos en la Selección de Andalucía, asistieron para representar a la escuela almeriense con Miguel Ruiz, además, como técnico del equipo autonómico. Se trata de un torneo donde los que salen clasificados participarán en la fase final que se celebrará durante el fin de semana del 3 y 4 de diciembre. La deportista Alejandra Marín, actual campeona de España en categoría cadete y junior, ganó cuatro combates y consiguió su pase a la final con la medalla de oro. Siguiendo en la categoría femenina, Sara Carrión, -48kg también juvenil, ganó dos combates de eliminatorias llegando así a semifinales donde cedió con la extremeña, ganando posteriormente el bronce a la representante de Castilla La Mancha, consiguiendo así clasificarse para la fase final de Madrid. Otro de los alumnos participantes, Francisco Herguido en -81, tras ganar su primer combate, cayó en segunda ronda con el extremeño, posterior campeón del torneo. Sin embargo, pese a que Herguido no logró ningún resultado, sigue luchando desde su categoría juvenil, donde ya ha logrado este año dos medallas de bronce en Copas de España. Miguel Ruiz, entrenador y director de la escuela que pertenece a la red del Patronato Municipal de Deportes, apuntó que “los chicos realizaron un gran trabajo, así como siguen acumulando experiencias para futuras pruebas deportivas”. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha querido felicitar “a los deportistas de la EDM Judo Mytos por los números que están consiguiendo que, también, son para Almería. La cantera base sigue dando éxitos y es un orgullo ver cómo su trabajo se recompensa en estos campeonatos”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

