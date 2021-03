El costalero Daniel Salcedo invita a aferrarse a la esperanza en el pregón de la Semana Santa roquetera

domingo 07 de marzo de 2021 , 19:49h

El acto, organizado desde la Hermandad de Nuestra Señora de Los Dolores, sirvió para presentar el cartel oficial, una pintura obra del joven Juan Francisco Ojeda Magán







El centro del cartel anunciador de la Semana Santa roquetera tiene al Cristo Crucificado en su Divina Misericordia como centro absoluto, alzado sobre su pueblo -Roquetas de Mar- sumido en tinieblas, y sobre un cielo rojo. Bajo sus pies, el nombre de la Hermandad, Los Dolores, desde cuyo corazón arranca un rayo de luz. Una pintura obra del jovencísimo Juan Francisco Ojeda Magán, con cuyo descubrimiento comenzó ayer en la Iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario el solemne acto del pregón de Semana Santa.



“El Señor y Su misericordia reinan sobre nuestra pena. Es un cartel con detalles inacabados, en un año a medias”, explicó el autor, quien lo dedicó “a todos los roqueteros que nos ven desde el balcón del cielo”. Visiblemente emocionado -“esto significa todo para mí”-, Juan Francisco Ojeda Magán recibió de manos de su madre, la también cofrade de Los Dolores Trinidad Magán, una reproducción enmarcada del cartel.



Daba así comienzo una velada llena de emociones y presidida en primera fila por el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, acompañado por su mujer, María Pintor, y por el concejal de Cultura, Educación y Juventud, Juanjo Salvador. El templo acogió también la presencia de representantes de todas las cofradías roqueteras.



A la derecha del altar, la talla de Cristo Crucificado inspiradora del cartel reinaba también la noche, para acompañar a Daniel Salcedo, encargado de pronunciar el pregón. Fue presentado por Antonio Sances, quien detalló la experiencia cofrade del pregonero, especialmente como costalero de la Semana Santa roquetera. Pero Daniel fue más allá de esa experiencia, y regaló a los asistentes su experiencia personal de fe, los momentos difíciles junto a su familia, la paternidad, la pérdida de seres queridos. Y siempre aferrado a su fe y a la esperanza que ésta otorga: “Sabemos que no vamos solos”.



Desde el banco, no perdían detalle entre el orgullo y la emoción su mujer, Sonia, y su hija de cinco años, Rocío, precisamente la que le enseñó que “la vida es más fuerte que la muerte, la esperanza es más fuerte”. Por eso, el pregonero reflexionó sobre que “el Covid19 pone a prueba nuestra fe y nuestra esperanza, pero la presencia del Señor nos alienta”.



En la segunda parte, precedida por la interpretación de una emocionante saeta, Salcedo cambió su chaqueta por la faja de costalero. Un grupo de compañeros se situaron entonces delante del altar, junto al capataz y el contraguía de Los Dolores.



“Ser costalero es un privilegio que nos da DIos”, afirmó. Y confesó sentirse “muy orgulloso de la Semana Santa que hemos conseguido en Roquetas de Mar y que tiene las mejores procesiones y las más bonitas de la provincia”.



Por último, y antes de firmar en el Libro de Honor de la Hermandad y de recibir un recuerdo del acto de manos de la hermana mayor, María José Fernández, el pregonero dedicó su despedida a Toñi, “una persona que lleva muchos meses luchando”.



La larga ovación que puso a todos los presentes en pie llenó de emoción toda la iglesia. Si un pregón tiene la función de remover, de convertir, sin duda Daniel Salcedo anoche lo consiguió regalando su experiencia de vida para demostrar la fuerza de la fe.



“Dani, ésa es la vida, y has reflejado lo bueno y lo malo que pasamos todos los días. Es la grandeza de la vida ante la que hay que tener la fuerza que tú tienes”, declaró el alcalde tras escuchar el pregón.



Gabriel Amat felicitó al pregonero y al autor del cartel, así como a la Hermandad de Los Dolores y a su consiliario y párroco, Antonio de Mata. “Enhorabuena a todos porque estar aquí es lo importante. Que Dios nos vaya ayudando a todos y que vivamos la Semana Santa con fuerza, ya que la Semana Santa la llevamos dentro”, manifestó.



En el cierre intervino también la hermana mayor, quien manifestó su alegría por poder celebrar los cultos religiosos este año. En representación de la hermandad, hizo entrega a la directora de Cáritas parroquial de una carta en la que se anuncia la próxima donación de 200 euros desde la cofradía a Cáritas.



Por último, el párroco Antonio de Mata invitó a “que cada cristiano con su paso lleve a Cristo y a su Madre, dé consuelo, ponga corazón y pasión. Que éste sea el verdadero contagio y no habrá pandemia que pueda con él”.