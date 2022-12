Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar El CRN de Piedra Escuela del Mármol transforma la formación profesional para el empleo viernes 23 de diciembre de 2022 , 15:29h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El delegado de Empleo señala la activa participación del centro de Fines en siete grupos de trabajo con otros CRN de toda España El CRN de Piedra Natural Escuela del Mármol de Fines, centro de formación adscrito al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), participó en una reunión de Centros Nacionales de Referencia (CRN) celebrada en Zaragoza el pasado 15 de diciembre para fomentar la colaboración con otros. potenciar los CRN de toda España con perspectivas sobre los planes de trabajo de los próximos años, el intercambio de buenas prácticas y experiencias de éxito y el acompañamiento a los centros de referencia recién titulados o constituidos.



El Delegado de Empleo, Amós García Hueso, destacó “la participación activa de nuestro Centro Nacional de Referencia de la Piedra Natural, la Escuela de Mármol Fino, en siete grupos de trabajo con otros CRN de toda España”, señalando que “Encuentros como estos permiten identificar posibles sinergias entre los participantes y abordar proyectos conjuntos que permitan a la escuela ofrecer una formación profesional para el empleo de mayor calidad, más eficaz y significativa, mejorando así las capacidades de los desempleados para que tengan más oportunidades de acceso. el mercado laboral y aumentar al mismo tiempo la competitividad de las empresas mediante la implicación de personal cualificado.



García Hueso ha recordado que el CRN de piedra natural ultima su programa formativo 2021-2023, compuesto por siete itinerarios y un curso de formación de FPE para 120 desempleados en áreas especializadas "que dan respuesta a las necesidades de los trabajadores formados que tienen las empresas del mármol y similares", como apuntó, y con 3.910 horas lectivas que incluyen pasantías en empresas.También señaló que el Centro de Fines tiene un índice de integración promedio de sus alumnos de casi el 70%.



A la reunión, celebrada en Zaragoza en la Dirección General de Logística Comercial y Transporte del CRN, asistieron dos representantes de la Escuela del Mármol, su directora Juana Colmenero, y el técnico del CRN Ricardo Zúñiga.



A lo largo de la jornada, representantes de los diferentes centros pudieron debatir y reflexionar sobre la gestión de los proyectos y las acciones innovadoras actuales y futuras que se están desarrollando en la red CRN para la elaboración de los planes plurianuales 2023-2026. Se han analizado las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del ecosistema CRN para la innovación, cuyas conclusiones se enviarán al Ministerio de Educación y Formación para su evaluación.



Además, se presentaron dos herramientas de gestión y comunicación en los Centros Nacionales de Referencia: Gestiona CRN y ComunicaCRN, que estarán operativas en enero de 2023 y diseñadas para facilitar la gestión de los planes de trabajo de los centros con el Ministerio de Educación FP, así como la creación de redes de todos los grupos previamente establecidos.



Actualmente, el CRN de Piedra Natural Escuela del Mármol de Fines participa activamente en cinco de estos grupos de trabajo: Digitalización, Emprendimiento, Innovación Metodológica, Educación y Empleo Inclusivo y Sostenibilidad.



El Centro de Multas también está integrado en otros dos grupos de trabajo exclusivos con otros dos CRN, uno de Trazabilidad Logística en colaboración con el Centro de Referencia de Logística Comercial y Gestión del Transporte en Zaragoza y otro con el CRN de Química en Cartagena en temas relacionados con la aplicación de productos químicos para el cuidado y tratamiento de la piedra natural.

