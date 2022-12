Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Una obra clave para la restauración de Las Salinas estará lista en enero de 2023 viernes 23 de diciembre de 2022 , 15:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El delegado territorial de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Almería, Manuel de la Torre, ha demostrado este viernes la capacidad de "resiliencia" del humedal protegido Las Salinas en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (Almería) para su restauración el próximo año tras las "perturbaciones ecológicas" experimentadas la pasada primavera tras el secado de la cámara por la obstrucción del túnel que conduce agua de mar a este espacio. Ante las preguntas de los medios de comunicación, la delegación recordó que, según las últimas estimaciones realizadas por la empresa encargada de ejecutar la obra, la obra podría estar finalizada en enero, aunque a partir de entonces la laguna "llevará mucho tiempo". llenar. nuevamente con agua de mar, por lo que a partir de ahí “los ecosistemas afines tienen que recuperarse”. "Sin ser un experto, creo que estos ecosistemas eran resilientes y se recuperarían ante los incendios", dijo De la Torre, quien reconoció que la "perturbación" sufrida en este espacio "nos ha pasado factura a todos". el impacto sobre la fauna "ha sido limitado", ya que los ejemplares adultos de aves se habían trasladado a otra cámara durante el verano y sólo se habían perdido las "últimas nidadas de la época de cría". Con ello, la delegación recordó que el Ayuntamiento tiene previsto destinar un millón de euros para la restauración de espacios a lo largo de 2023 en colaboración con Seo BirdLife, por lo que dentro de este presupuesto se prevén medidas para aumentar las barandillas que impiden la entrada de depredadores o su regulación. elementos para "facilitar los hábitats de anidación". Por ahora, las lluvias de las últimas semanas han permitido que cerca de un tercio del espacio se inunde de agua de lluvia, lo que propició la "presencia de varios flamencos alimentándose" en diciembre. “Es una gran noticia volver a verlos parcialmente con agua, pero lo que queremos es que la empresa termine el trabajo, que creen que va bien, y que restablezcamos el ecosistema asociado a la minería de la sal”, dijo. Por su parte, el presidente del Grupo Ecológico Mediterráneo (GEM), José Rivera, señala que lo "básico" es que Las Salinas "estén llenas cuando empieza la anidación, en marzo o abril" porque, en tal caso, "se no hay problema". para la recuperación de las aves de la zona. "Los flamencos nunca anidan ahí, pasan, son zancudas, avocetas y este tipo de especies", explicó antes de señalar que hay que "garantizar que el ecosistema salino funcione correctamente" para que "cosas como esta no Vuelve." Con ello, ha compartido con la delegación el "mínimo" impacto en la fauna que ha tenido este "hueco" en Las Salinas ya que la mayoría de las especies fueron trasladadas al Paraje Natural Punta Entinas-Sabinar, en Roquetas de Mar. lástima que haya sucedido, espero que no vuelva a suceder", dijo. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas Descubre los encantos de Almería con la Women Cycling Pro Costa de Almería

