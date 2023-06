Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El debate sobre los debates centra el debate

jueves 08 de junio de 2023 , 05:00h

Pedro Sánchez, a la sazón presidente del Gobierno, secretario general del PSOE, y candidato en las elecciones generales del 23J, ha decidido dar un paso más en su carrera profesional y convertirse en programador de televisión.

Sánchez ha lanzado una propuesta de celebrar seis debates cara a cara con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que serán televisados, que serán los lunes, que serán en prime time, y que las cadenas podrán difundirlos en programas que ya tengan a esas horas, o creando uno especial para la cita. Ya ven, solo falta que establezca los moderadores.

La propuesta es tan absurda como inútil, e incluso desincentivadora del voto (por aburrimiento). Una oferta que sólo busca retratar a su rival como un cobarde que rehúye el enfrentamiento, mientras que él se erige en el campeón de la democracia y el diálogo.

Pero nadie se cree ya las burdas añagazas comunicativas de Sánchez, que sabe perfectamente que Feijóo no va a aceptar la multiplicación de los cara a cara, y que la Junta Electoral tampoco lo permitiría probablmente, porque estamos ante unas elecciones parlamentarias, no presidenciales, donde hay más partidos que merecen ser escuchados y no arrinconados por el afán de protagonismo de Sánchez… que no es mi opinión, sino la suya cuando Pablo Casado le pedía ese duelo que él rechazaba.

Es por eso que además, resulta hipócrita que Sánchez pretenda ahora que haya los mismos debates en cuarenta días que los realizados en más de cuarenta años, cuando él mismo se negó a mantener un cara a cara con Pablo Casado en las generales de 2019. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Pues que antes quería meter a Vox en la ecuación del PP, y ahora quiere convertirse él en único referente de la izquierda y valedor de las políticas realizadas, y que en más de una ocasión han sido fruto de la presión de Unidas Podemos ¿Acaso Sánchez ha perdido la confianza en su partido y necesita recurrir al personalismo y al plebiscito –otra vez, como en las municipales y miren como acabó-?

Porque esa es otra de las claves de esta estrategia: reforzar el bipartidismo y apelar al voto útil frente a la amenaza de una coalición del PP y Vox, porque aprovechará para acusar al PP de todo lo que propone Vox, para obligarle a asumirlo y perder el discurso de la centralidad, o rechazarlo, y crearle conflicto con su único socio posible. Un discurso que choca con la realidad de que el PSOE ha perdido poder y votos en las últimas elecciones, y que no tiene garantizada la reedición de su coalición con Podemos, y ya veremos qué pasa con Sumar. Por eso, Sánchez intenta presentarse como la única alternativa a Feijóo, olvidándose de sus socios, a quienes vuelve a utilizar como un klinex, pañuelos de usar y tirar.

Pero este juego sucio no le va a salir bien, aunque por el momento de lo que todo el mundo habla es de lo que él quiere que se hable, que es de los debates. Los ciudadanos no son tontos y saben que lo que importa son los programas, las propuestas y las soluciones a los problemas reales del país, no los debates sobre los debates, que sólo sirven para distraer la atención y para alimentar el ego de un candidato que se cree por encima del bien y del mal. Pero Sánchez y su equipo de asesores también saben que es fácil marcar la agenda informativa con estas píldoras y que los medios, y con ellos la ciudadanía en general, entre por ese aro.

Sánchez debería centrarse en lo que realmente importa: el debate sobre España, porque debates, lo que se dice debates, lleva teniendo casi uno semanal en el Senado con Feijóo.

Ahora quiere seis, y que sean a dos. ¿Es o no es una excentricidad?

Es verdad, mayor excentricidad sería pedir dos a la semana, a las cuatro de la mañana y vestidos con traje regional.