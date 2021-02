El delegado de Educación conoce el proyecto Aeroespacial del CEIP Nuestra Sra. de la Asunción

miércoles 24 de febrero de 2021 , 16:34h

Este CEIP de Arboleas es uno de los 24 centros almerienses que se inician en la investigación aeroespacial aplicada al aula