Almería La Junta homenajea a quienes han hecho posible el éxito del curso escolar viernes 16 de julio de 2021 , 16:40h La Delegación Territorial de Educación y Deporte celebra en la Escuela de Arte de Almería un acto de reconocimiento a todas las personas que han aunado esfuerzos por la educación



La viceconsejera de Educación y Deporte, María del Carmen Castillo Mena, acompañada por la delegada del gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Maribel Sánchez Torregrosa, y del delegado territorial de Educación y Deporte, Antonio Jiménez Rosales, han asistido en el patio de la Escuela de Arte de Almería a un acto de reconocimiento a entidades, colectivos y personas que han hecho posible que el sistema educativo haya funcionado durante estos dos últimos cursos marcados por la pandemia de Covid-19. Este acto ha sido organizado por la Delegación Territorial de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía en Almería, con el objetivo de reconocer la importante e imprescindible labor de tantos profesionales y miembros de la comunidad educativa comprometidos con una tarea complicada por la pandemia: facilitar que diariamente desde los centros educativos se hayan atendido a miles de alumnos y alumnas para garantizar un derecho básico.



Durante el acto, se ha hecho mención tanto al trabajo realizado por toda la comunidad educativa a lo largo de este curso escolar como en los meses finales del curso 2019-2020. Tanto el trabajo telemático durante el confinamiento, como la vuelta a la presencialidad a las aulas este año han permitido la posibilidad de mantener una enseñanza de calidad gracias al esfuerzo constante y compartido por parte de toda la comunidad educativa y de las distintas administraciones e instituciones.



Además del compromiso manifestado por los equipos directivos, los claustros y el personal administrativo y de mantenimiento y limpieza de los centros, se agradece la coordinación llevada a cabo por la Comisión de Salud creada a tal efecto. Ha sido, y sigue siendo, un órgano imprescindible, cuyo trabajo permanente ha contribuido a mantener la seguridad en las aulas. Asimismo, la coordinación Covid creada en cada centro educativo ha trabajado incansablemente en colaboración con los responsables sanitarios de cada zona, que han servido de enlace a la hora de detectar, notificar y tomar las oportunas decisiones de confinamientos concretos.



La viceconsejera de Educación y Deporte, María del Carmen Castillo, durante la clausura del acto, ha agradecido el esfuerzo realizado por las instituciones y la comunidad educativa y ha destacado la capacidad de reacción de la Consejería de Educación y Deporte cuando iban surgiendo las eventualidades y los problemas, adaptando y tomando decisiones urgentes. “Ha sido nuestro objetivo, desde la Consejería de Educación, caminar a vuestro lado. Creo que lo hemos logrado y, de ahí, que tenga que brindar mi agradecimiento a los equipos que conforman las delegaciones territoriales, que han trabajado sin descanso”.



La delegada del Gobierno ha querido agradecer en este acto “la labor desarrollada en nuestros centros educativos a todos los docentes, que han quitado horas a su día para dedicarlo a evitar que el virus tuviera la menor incidencia posible en las aulas”. En este sentido, Sánchez Torregrosa ha hecho extensivo su agradecimiento a los maestros, profesores, personal administrativo, las AMPA, familias y al alumnado que han mostrado una gran ejemplaridad en este curso escolar”.



Refuerzo

También la delegada ha puesto en valor “el esfuerzo del Gobierno andaluz por hacer posible que este año se haya desarrollado de la mejor forma posible”. De esta forma ha asegurado que “hemos contado con un refuerzo de 634 docentes nuevos que han ayudado al óptimo funcionamiento en las aulas de la provincia”. “Sin la implicación y compromiso de todos, pero principalmente del profesorado, esto no habría sido posible, así que gracias en mayúsculas”, ha finalizado la delegada de la Junta en Almería.



Por su parte, el delegado de Educación ha agradecido a todos los profesionales de la educación su implicación y esfuerzo, especialmente durante este último año y medio, y ha destacado que “el éxito de este curso educativo ha sido el resultado de un trabajo colectivo, de la suma de todos los esfuerzos individuales que han hecho que podamos mirar al futuro con mejores perspectivas y con la confianza de que somos capaces de afrontar las mayores dificultades”.



Los reconocimientos han sido para: Primer grupo premiado en representación de la Inspección Educativa, directores, sindicatos del profesorado y Comité de Empresa: Juan José Samper, en representación del cuerpo de inspectores de la Delegación de Educación; Luciano M.ª Consuegra, en representación de FECAPA; José Abel García, en representación de ADIAN; Pedro Ayala, en representación de ASADIPRE; Luis Francisco López, en representación de las Escuelas Católicas; Matilde García, en representación de las cooperativas de Economía Social; Francisco Rueda, en representación de FSIE; Concepción Reina, en representación del Comité de Empresa.



Segundo grupo, Centros de Enseñanza del Profesorado, Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa y Profesional y Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad: Isabel Rodríguez y las AMPA, directora del CEP Cuevas-Olula; Silvia Cruz Catalán, vicedirectora CEP El Ejido, y Manuel Jesús Rubia, coordinador provincial de Formación del Profesorado, en representación de las Asesorías de Formación del Profesorado; Pablo Berbell, coordinador provincial del Equipo Técnico, en representación de los orientadores y orientadoras de la provincia; María Martínez Portero, en representación de FAPACE y Amparo García, en representación de las asociaciones de personas con discapacidad.



Tercer grupo, Comisión de Salud: Juan de la Cruz Belmonte, delegado de Salud y Familias; Antonio Garrido, jefe de servicio de Salud; Alicia Galera, enfermera referente de centros educativos; Sonia Martínez Giménez, enfermera referente del Distrito Almería; Ana M.ª Martínez Castillo, asesora técnica de la unidad de PRL de Educación y Patricia Serrano, enfermera referente del Distrito Poniente.



Cuarto grupo, instituciones: M.ª del Carmen Castillo Mena, viceconsejera de Educación y Deporte; Maribel Sánchez Torregosa, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería; Alfonso García Sánchez, secretario general técnico; Diego Cruz, concejal de Cultura y Educación; Antonio Alastrué, presidente provincial de Cruz Roja; Jacobo Acosta, en representación de Protección Civil, María Montagud, asesora del Instituto Andaluz de la Mujer en Almería.



Quinto grupo, representantes del profesorado y del alumnado almeriense y centros colaboradores en el acto: Jesús Manuel Rivas, en representación de los coordinadores Covid de los centros educativos; Isabel Guirado, directora del Conservatorio Profesional de Danza Kina Jiménez de Almería; Cristóbal Díaz, director de la Escuela de Arte de Almería; M.ª Ángeles Carrillo, como jefa de estudios del CPD Kina Jiménez, en representación del profesorado almeriense; Sandra Herrerías, alumna del CPD Kina Jiménez en representación del alumnado almerienseEl acto ha contado con la presencia de numerosas autoridades y representantes de administraciones y organismos públicos, que recogieron su reconocimiento, así como de asociaciones de AMPAS y familias, de los docentes, del personal de administración y servicios. Estuvieron también representados los equipos directivos de centros docentes, Inspección Educativa, Comisión de Salud Y cómo no, el alumnado, verdadero protagonista y ejemplo de comportamiento.



El concejal de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, ha dado las gracias por el reconocimiento y ha manifestado que “desde el primer momento desde el Ayuntamiento de Almería nos comprometimos con la seguridad de los miles de escolares con la activación del ‘Plan Municipal Cole Seguro’. Un plan con cuatro pilares: refuerzo de la limpieza y desinfección en el interior de los centros educativos, desinfección diaria de los entornos de los mismos, aumento de la presencia policial para controlar las entradas y salidas y colaboración con la Delegación de Educación con la cesión de espacios municipales”. En la misma línea, Diego Cruz ha destacado la “buena colaboración” que ha habido en todo momento con la Junta de Andalucía, administración competente en materia de Educación, y con todos los directores de los centros escolares “con los que hemos estado en contacto permanente”.



En la organización han colaborado la Escuela de Arte de Almería, el Conservatorio Profesional de Danza Kina Jiménez, cuyo alumnado interpretó varias piezas de danza, y el IES Sol de Portocarrero con la creación de los arreglos florales que fueron entregados a cada uno de los premiados.

