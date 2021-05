Deportes El delegado de Educación y Deporte felicita al nadador Carlos Tejada viernes 14 de mayo de 2021 , 16:17h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Antonio Jiménez ha mantenido un encuentro con el nadador paralímpico en el que ha conocido los detalles de su trayectoria como deportista federado





El delegado de Educación y Deporte de la Junta en Almería, Antonio Jiménez Rosales, acompañado por el jefe de servicio de Deporte, Antonio Ángel Hernández Granados, ha recibido en la Delegación Territorial al deportista Carlos Tejada, quien ha mostrado al delegado buena parte de sus medallas y trofeos como nadador paralímpico y le ha contado en primera persona su experiencia como deportista.



Carlos Tejada compite como nadador federado desde los catorce años, y a día de hoy, a sus dieciocho, cuenta en su palmarés con un total de 308 medallas, entre ellas algunas tan importantes como la de campeón de Europa en el año 2010, o 50 récord de España.



Antonio Jiménez ha felicitado a Tejada por “su trayectoria deportiva y por su capacidad de superación para seguir creciendo como deportista y como persona”. “Conocer a un joven deportista de la talla de Carlos es toda una inspiración para mí y gracias a su constancia y esfuerzo puede estar seguro de que se está convirtiendo en todo un ejemplo para muchos jóvenes” ha añadido el delegado.



Por su parte, Carlos Tejada ha transmitido al delegado su agradecimiento “por haberme recibido al haber cumplido la mayoría de edad en la natación paralímpica, y gracias a la Junta de Andalucía por todo el apoyo y todos los reconocimientos que me han dado a nivel deportivo durante todos estos años”.



“Llegar hasta aquí no ha sido fácil. He tenido que superar numerosos obstáculos, tanto físicos como deportivos, pero me siento contento, porque gracias a todo mi esfuerzo he conseguido convertirme en un nadador de alto nivel y cosechar 308 medallas, todas en la categoría absoluta (de ellas 11 internacionales y 149 nacionales), además de 50 récord en la natación paralímpica.” ha explicado el nadador.



Tejada ha explicado al delegado que el año pasado se vio obligado a suspender los entrenamientos por un problema quirúrgico, pero ha asegurado que "desde hace cuatro meses empecé a entrenar y estoy seguro de que esta barrera también la voy a superar, para poder competir el próximo verano". "Tengo claro que todavía me quedan muchas millas por nadar y espero seguir disfrutando durante muchos años más de la natación" ha confirmado.

