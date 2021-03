El desastroso sorteo del Ayuntamiento de Zurgena en el que ni los agraciados acuden a recoger el premio

miércoles 17 de marzo de 2021 , 07:35h

El PP pide al Ayuntamiento "menos márketing" y "más ayudas" para los comerciantes del municipio









El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zurgena, Domingo Trabalón, ha denunciado hoy la “campaña de márketing” que el equipo de gobierno puso en marcha la pasada Navidad, con el fin de ayudar a los comercios locales, pero que finalmente ha resultado un “fracaso” porque de los 45 comercios que se acogieron a esta campaña la inmensa mayoría sigue sin recibir ni un euro a pesar de encontrarnos ya en el mes de marzo.



Trabalón señala que ante las dificultades por las que están atravesando los comerciantes de la localidad lo lógico sería llevar a cabo medidas como las que hemos propuesto desde el Partido Popular, con ayudas directas y rebajas fiscales, y no “campañas de autobombo para intentar tapar con propaganda la nefasta gestión del PSOE en el Ayuntamiento”.



El portavoz popular manifiesta que hasta en dos ocasiones ha solicitado información al equipo de gobierno sobre este asunto, sin embargo, sigue sin recibir contestación alguna por parte de los socialistas que no dan explicaciones sobre los ganadores de la campaña, por qué hay comercios que no han recibido el dinero, o cuándo pretenden llevar a cabo nuevamente el sorteo.



“Zurgena y sus autónomos y comerciantes no pueden depender de este tipo de propuestas en la situación actual, es un insulto a los comerciantes, prometen unas ayudas que no llegan y obvian todas las medidas que desde el PP pusimos encima de la mesa y que sí servirían para paliar el difícil contexto generado por la crisis sanitaria y económica provocada por la Covid”, afirma.



Domingo Trabalón vuelve a proponer líneas de ayudas por valor de 500 euros para los comercios, autónomos y hosteleros; la bonificación de la tasa de ocupación de vía pública del año 2021 para hostelería y de la ocupación de comercio ambulante; bonificación del IBI para los autónomos que han visto afectada su actividad por considerarse no esencial; bonificación del impuesto de vehículos de tracción mecánica y suspensión de la tasa de apertura para nuevos negocios.



Finalmente el portavoz popular pide al equipo de gobierno “menos márketing y más ayudas directas y rebajas fiscales para aquellos que se han visto más perjudicados por la pandemia, porque sólo de esta forma Zurgena y sus emprendedores podrán dar los primeros pasos hacia la recuperación que tanto anhelamos”.