Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Diputación Ampliar El Desierto de Tabernas se convierte en un auténtico ‘Tesoro Cinematográfico Europeo’ sábado 19 de noviembre de 2022 , 17:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El presidente de Diputación y el representante de la ‘European Film Academy’ inauguran el monolito que acredita esta denominación y sitúa a este inmenso plató al aire libre en el ‘Mapa del Tesoro’ de los cineastas Ya es oficial. El 19 de noviembre de 2022 pasará a la historia del cine de la provincia como la fecha en la que el Desierto de Tabernas se convirtió en un auténtico ‘Tesoro Cinematográfico Europeo’. Esta prestigiosa, y selecta, denominación concedida por la Academia del Cine Europeo (EFA) se ha oficializado con la inauguración del monolito que así lo acredita y que sitúa a este inmenso plató al aire libre en el ‘Mapa del Tesoro’ de los cineastas. El presidente de Diputación, Javier A. García, y el representante de la EFA, Antonio Saura, han sido los encargados de descubrir el monolito acompañados de los representantes de las academias de cine de las diferentes comunidades autónomas, así como el director de FICAL, la diputada de Cultura y Cine, la alcaldesa accidental de Tabenas, concejales y los responsables de Oasys Mini Hollywood. Con el característico paisaje del único desierto del continente europeo como telón de fondo, Javier A. García y Antonio Saura se han mostrado emocionados de ser testigos de un día “trascendental” para la historia del cine europeo. El presidente de Diputación, Javier A. García, ha resaltado que el Desierto de Tabernas es uno de los motivos que tienen los almerienses para sentirse orgullosos de su provincia: “Este desierto es el mayor Plató de cine al aire libre que existe en todo el planeta. Desde mediados del siglo XX, estos 280 km2 han sido el escenario elegido para películas, series, anuncios y videoclips. Más allá del Western, la vinculación de la provincia de Almería al cine es indisoluble, así lo acreditan algunas de las mejores películas de todos los tiempos como ‘Lawrence de Arabia’ las obras maestras de Sergio Leone o ‘Indiana Jones y la última cruzada’ de Spielberg”. Javier A. García ha recalcado que “nos encontramos junto al Poblado del Oeste que se construyó en la década de los 60 para uno de los mejores westerns de la historia del Cine Mundial: La Muerte tiene un precio, de Sergio Leone. Esta fue la ‘oficina’ de Clint Eastwood, Li Van Clif y Gian María Volonté, entre otros muchos artistas.Por eso es muy emocionante, como presidente de la Diputación Provincial de Almería poder estar hoy aquí para descubrir este monolito en el que la Academia del Cine Europeo reconoce nuestro Desierto como: Tesoro de la Cultura Cinematográfica Europea. Por último, el presidente de la Diputación ha agradecido a Oasys Mini Hollywood su colaboración y a todos los que han hecho posible que hoy estemos aquí: “Gracias a la Academia por incluirnos en este mapa del tesoro. Los almerienses debemos sentirnos orgullosos de que el Desierto de Tabernas sea el segundo tesoro cinematográfico europeo de Andalucía (El primero es la Plaza de España de Sevilla)”, ha explicado. Por su parte, Antonio Saura ha resaltado que “no sabemos si es más privilegio para la Academia Europea que aceptéis recibir este premio en un sitio tan emblemático e importante para la historia del Cine Mundial, o es un privilegio entregaros este galardón. Esto significa que los 6.800 académicos han reconocido este entorno como uno de los sitios más maravillosos y prolíficos para la existencia de rodajes y para que se manifieste el talento de los autores”. Del mismo modo, el representante de la EFA ha asegurado que más allá del majestuoso paisaje, “el clima es espectacular, la gente es maravillosa y Tabernas lleva desde la década de los 30 siendo uno de los grandes lugares de rodajes de todo el mundo”. Actualmente hay sólo 12 tesoros cinematográficos en el mundo que puedes encontrar aquí: https://www.europeanfilmacademy.org/activity/treasures-of-film-culture/ Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

