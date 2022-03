Capital El Día del Árbol y la Poesía en el Parque de las Familias y Nicolás Salmerón lunes 21 de marzo de 2022 , 07:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha participado este domingo en la plantación simbólica de dos algarrobos y compartido un recital de poesía con los vecinos de Nueva Almería El Ayuntamiento de Almería ha querido celebrar este domingo el Día Internacional del Árbol y la Poesía, que se conmemora cada 21 de marzo, con un programa de actividades en los parques de la ciudad, en los colegios y los barrios. “Hoy estamos de celebración. Y lo hacemos de la mano de los vecinos y de los niños de la ciudad, plantando árboles en nuestros parques y con poesía, en una jornada que viene a demostrar que Almería es cada vez más verde, más sostenible y comprometida con el medio ambiente”, ha señalado el alcalde Ramón Fernández-Pacheco. Acompañado de la concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, el primer edil ha participado en la plantación de un algarrobo, especie autóctona de Almería, en el Parque Nicolas Salmerón, junto a vecinos del barrio. Una “bonita tradición” que ha querido agradecer la presidenta de la Asociación de Vecinos Puerta Europa y Foro Almería Centro y vicepresidenta de la Asociación de Mayores Gran Sol, Elodia Ortiz. “Me parece fabuloso que nuestro parque se llene cada vez más de árboles y estamos encantados de estar hoy con nuestro alcalde y los vecinos plantando este algarrobo”, ha señalado Ortiz. También esta mañana, pero en el Parque de las Familias, ha tenido lugar otra plantación en la que los más pequeños han sido los jardineros. En este punto, además, ha tenido lugar la representación de teatro de guiñol de ‘Pulgarcita y las cuatro estaciones’ con música en directo, una obra de teatro educativa que ha congregado a decenas de niños con sus padres. Pero estas no han sido las únicas actividades por el Día Internacional del Árbol y la Poesía. Desde el Área de Sostenibilidad Ambiental también se ha colaborado en la jornada sobre poda sostenible que el Centro de Investigación de Colecciones Científicas de la Universidad de Almería (Cecoual) realizó este pasado viernes. En ella se habló de los nuevos criterios de poda de arbolado que se aplican en las ciudades y que buscan que los árboles estén sanos, que ejerzan los beneficios que aportan a las personas como captadores de dióxido de carbono entre otras muchas cosas, y que permitan el desarrollo de las especies animales que viven en ellos. “En conjunto se trata de que cambiemos el chip y seamos conscientes de que las podas severas cada año como hemos visto durante mucho tiempo no suponen beneficio alguno ni para los árboles, ni para las personas ni para los animales”, ha manifestado la concejala delegada del área, Margartia Cobos, quien ha recordado que “trabajamos para cumplir con los objetivos del Plan Botania, que están encaminados en su totalidad a proteger y desarrollar la biodiversidad entendida como el conjunto de la vegetación en un suelo vivo que permite el asentamiento y desarrollo de la fauna en todos los niveles”. Mandarinos para los colegios Respecto a los centros escolares, se aportarán ejemplares de mandarinos a los colegios públicos Adela Díaz, Ave María del Diezmo, Rafael Alberti y San Vicente para que formen parte de sus huertos escolares. El hecho de seleccionar el mandarino como árbol para los colegios tiene intención de fomentar hábitos saludables y no generar residuos, ya que éstos se pueden compostar. De este modo, se sigue la línea marcada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS de Naciones Unidas, en aquellos relacionados con salud y bienestar, educación o sostenibilidad. La concejalía de Sostenibilidad Ambiental ha elaborado también marcapáginas con el poema titulado ‘Los árboles’ en una de sus caras, escrito e ilustrado por el alumno Carlos Espinosa García, de cuarto de Primaria en 2021 del CP Francisco de Goya, y con los beneficios de los árboles en la otra. Los marcapáginas se entregarán en las distintas actividades, así como en el Colegio Francisco de Goya con motivo del Día de la Poesía. Nueva Almería se llena de poesía El alcalde también ha compartido esta mañana de domingo con los vecinos de Nueva Almería que han llenado el barrio de poesía con la iniciativa ‘Por una poesía, un barrio’, en la que ha colaborado el Ayuntamiento a través de las áreas de Cultura y Participación Ciudadana. El primer edil ha asistido en el barrio a un recital de poesía. Allí ha puesto en valor “el magnífico trabajo que se ha realizado desde la Asociación de Vecinos Nueva Almariya para llevar a cabo esta nueva propuesta cultural, impulsada por los propios vecinos, que ha congregado estos días a cientos de personas, de todas las edades, en torno a este arte que ha llenado el barrio de versos”. Además, ha expresado su deseo de que esta propuesta se repita. Por su parte, el presidente del colectivo vecinal, Juan Antonio Rodríguez, ha explicado cómo nació esta idea que surge durante la pandemia, cuando una vecina llenó su fachada de poemas: “A la gente le gustó y hace unos meses me propuso hacer algo en el barrio. Nos gustó porque era una forma de volver a salir a la calle después de dos años de encierro e intentar que la gente mostrara sus sentimientos”. Y la respuesta ha superado todas las expectativas. Además de la Asociación de Vecinos, han participado más de 200 alumnos del IES Maestro Padilla, los residentes de la residencia de ancianos del barrio, el CEIP Nueva Almería, el colegio Montessori, los bares y comercios de alrededor… consiguiendo llenar el barrio de poesía, con diferentes puntos de lectura repartidos por el Paseo Marítimo, la Vega de Acá, Camino del Bobar, el Parque Horario Ferrer, etcétera. 