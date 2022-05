Capital El domingo 15 tienes plan con el Día de la Familia viernes 13 de mayo de 2022 , 22:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La jornada, organizada por el Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, tendrá lugar en el Parque de las Familias entre las 10 y las 13.30 El Ayuntamiento de Almería propone la participación en cuatro talleres, cerámica, circo, percusión corporal y risoterapia, para celebrar el Día de la Familia el próximo domingo 15 en el Parque de las Familias, junto al antiguo reciento ferial. Organizada por el Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, que coordina la concejala Paola Laynez, la jornada está dirigida a los más pequeños, a sus padres y abuelos “con el objetivo de aprender valores en familia y disfrutar con distintas opciones de ocio”. En cuatro zonas diferentes del Parque de las Familias se van a desarrollar, entre las 10.00 y las 13.30 horas, dos talleres de percusión corporal. Cada uno será de 40 minutos y se aprenderá una coreografía usando el cuerpo como instrumento musical y cada sesión estará abierta para quince familias, respectivamente. En otra de las zonas del parque está prevista la participación de un taller de circo. Consiste en un circuito libre donde los asistentes pueden entrar y salir cuando les apetezca y probar distintas técnicas circenses como equilibrismo, con zancos, esfera de equilibrismo, cuerda floja, monociclo y escalera; como malabarismo y acrobacias. Las familias podrán probar sus habilidades con pelotas, aros, diábolos, mazas o hacer acrobacias individuales o en parejas. Por otra parte, la jornada incluye taller de risoterapia con el propósito de utilizar la risa para mejorar la salud, minimizar los problemas, relacionarnos mejor y tener una perspectiva diferente y más positiva de la vida, señala la concejala, que anima a los almerienses a pasarse el domingo por el Parque de las Familias y disfrutar de todas las actividades. Actividades como el taller de cerámica en el que una ceramista y dos ayudantes acercarán las técnicas del pellizco, el churro o las planchas a los interesados en moldear el barro, bien a mano, bien con torno cerámico. Todo estará amenizado con música de modo que quienes se acerquen hasta el parque tendrán la posibilidad de recorrer toda su superficie y acercarse hasta cualquiera de las zonas de actividad donde puede participar u observar cómo lo hacen otras familias. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

