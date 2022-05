0-2: A un paso del ascenso matemático

sábado 14 de mayo de 2022 , 09:40h

La UD Almería logró un nuevo triunfo, de esos que saben a gloria, y se queda a un paso de ascender a Primera División tras superar a la Real Sociedad B por 0-2 en un encuentro en el que los indálicos estuvieron muy serios. Aún toca dar ese último avance para que sea matemático el ascenso, pero los goles de Rodrigo Ely y José Carlos Lazo permitieron que se vieran imágenes de felicidad y que ahora los almerienses puedan llegar a la élite si se dan los resultados en los duelos de los equipos directos este sábado o ganando la próxima jornada al Alcorcón en el Estadio de los Juegos Mediterráneos.

La primera mitad respondió a un guion de juego en el que estarían enfrente dos equipos dispuestos a buscar la portería contraria. Los locales lo hacían con posesiones amplias y velocidad en las últimas fases del campo, mientras que los almerienses se basarían en una presión adelantada y salida con rapidez. Esto permitiría que a la altura del minuto 9 ya se hubieran contabilizado dos buenas oportunidades de nuestros representantes en las que Appiah y Samú Costa obligaron a intervenir a Zubiaurre.

Poco a poco se fue vistiendo el juego de ataque en color verde, que era como iba el Almería sobre el césped del Reale Arena, encontrando el premio al adelantarse al filo de la media hora con un sensacional remate de cabeza de Rodrigo Ely para hacer el 0-1 en lo que sería la culminación perfecta a un gran centro de Lucas Robertone.

El filial de la Real Sociedad buscó igualar la contienda antes del descanso. De hecho, los pupilos de Xabi Alonso llegaron a marcar, pero el gol no subió al luminoso porque había fuera de juego de Alkain. En esas, llegaría una mala noticia para la UD Almería después de que Rodrigo Ely se resintiera de las molestias que le hicieron abandonar el último encuentro de LaLiga SmartBank. De hecho, el segundo periodo arrancó con el central brasileño siendo sustituido por Carriço. Al mismo tiempo, Aitor Buñuel ocupaba el hueco de Appiah, que vio amarilla antes de que se produjera la pausa.

Pudieron sentenciar los rojiblancos cuando había transcurrido poco tiempo de los segundo cuarenta y cinco minutos. Sin embargo, el portero local le detuvo un penalti a Francisco Portillo, que había sido cometido sobre Sadiq Umar. De nuevo, los once metros penalizaron a los indálicos y no pudieron ver cómo se escapaban en el marcador. El 0-1 seguía, no obstante, teniendo a los de Rubi por delante.

De todos modos, no hubo que esperar demasiado después de eso para que se produjera el 0-2. En concreto, corría el minuto 67 cuando Lazo, que llevaba poco sobre el rectángulo de juego, inició una galopada junto a Sadiq Umar, el nigeriano recortaba y se la devolvía al gaditano, que no perdonaba.

La UD Almería cerró a la perfección la contienda, haciéndolo sin sufrir hasta que finalmente se producía ese triunfo con sabor a gloria. Ahora, solo falta un paso para ser oficialmente equipo de Primera División y este podría producirse este mismo sábado, si se da la derrota del Real Valladolid, por un lado, o si los pucelanos empatan y pierde el Eibar. En cualquier caso, la élite está cerca, teniendo también la opción de poder darse, si el resto de marcadores no acompañan, ganando al Alcorcón el próximo sábado en el Estadio de los Juegos Mediterráneos.