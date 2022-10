Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar El dramaturgo almeriense Paco Bezerra lleva su ‘Edipo a través de las llamas’ martes 25 de octubre de 2022 , 10:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Protagonizada por Alejo Sauras y Mina El Hammani, la obra reactualiza una de las leyendas más conocidas de la mitología griega noticiasdealmería-com Edipo duerme, al borde de un camino, hasta que despierta al escuchar la voz de una extraña presencia; un hombre, que, oculto bajo un casco de metal, comienza a hablarle acerca de un monstruo, una ciudad y una recompensa. Edipo, desconfiado, rechaza la invitación del misterioso caballero, que no duda en seguir insistiendo hasta conseguir que Edipo se desvíe de su camino, se enfrente al monstruo y, convertido en rey, termine entrando en la ciudad de Tebas. Este es el punto de partida de ‘Edipo a través de las llamas’, la obra dirigida y escrita por el dramaturgo almeriense Paco Bezerra que, después de ser censurado en dos ocasiones este año por otras de sus creaciones, ‘Muero porque no muero’, sí que podrá llevar esta espectacular obra sobre el mito griego a las tablas del Auditorio Municipal Maestro Padilla este viernes, 28 de octubre, a partir de las 20.30 horas. La propuesta se enmarca dentro de la programación de otoño puesta en marcha por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, en este caso con la colaboración de Platea, el programa estatal de Artes Escénicas. La obra está dirigida por Luis Luque y protagonizada por Alejo Sauras (Edipo) y Mina El Hammani (Yocasta), acompañados por Julia Rubio (Esfinge), Eduardo Mayo (Yelmo), Omar Zaragoza (Creanto), Jiaying Li (Tiresias y Mujer Ciervo), Alejandro Linares (Mensajero) y Diego Rodríguez (Esclavo). Con Jesús Cimarro como productor, es una coproducción del Festival de Mérida, Pentación Espectáculos y Teatro Español. Las entradas se encuentran a la venta tanto en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo, como en la página web https://almeriaculturaentradas.es/ y también lo estarán en la taquilla del Auditorio Municipal Maestro Padilla desde dos horas antes del comienzo de la representación. Tienen un precio que oscila entre los 15 y 18 euros en función del lugar de asiento. Una obra sobre el sacrificio y la heroicidad Tanto el autor, Paco Bezerra, como su director, Luis Luque, destacan que esta versión de Edipo viene a invitar a una reflexión sobre el concepto los conceptos de “hazaña”, “heroicidad” y “sacrificio”. En palabras de Bezerra, “el hombre de antes, el mitológico, se sacrificaba a favor del mundo, mientras que el hombre de ahora, el contemporáneo, a lo que aspira es a que sea el mundo el que se sacrifique por él. El individuo antes que el planeta. Una encuesta realizada, recientemente, en varios institutos, ha revelado que, tras la pregunta “¿Qué te gustaría ser de mayor?”, la mayoría de los estudiantes ha respondido “Famoso”. Cada vez más ególatras e individualistas, todos queremos ser populares y conocidos, pero ¿por haber cometido qué hazaña? ¿Cuál es la proeza hoy en día: alcanzar la mayor popularidad posible mediante el menor esfuerzo o llevar a término, y con tenacidad, una empresa tras largo tiempo y numerosas dificultades?”. En el mismo sentido, Luis Luque apunta que “para que alguien sea considerado un héroe ha de crear algo nuevo y próspero, pero, para hacer una cosa así, antes, ha de sacrificar una parte muy importante de sí mismo. Y es por este sacrificio que el héroe lo que tendría que despertarnos es compasión. Porque, en contra de su beneficio, decide sacrificar sus propias necesidades por el bien de una comunidad. La verdad siempre por encima del engaño y la mentira, aunque esa verdad te termine perjudicando. Pero, ¿quién es el valiente que, hoy, se atrevería a seguir luchando porque se sepa la verdad, aunque esa verdad le perjudique? ¿Quién es el valiente que, hoy, se atrevería a sacrificar sus privilegios por el bien de los demás? ¿Quién es el valiente que, hoy, se atrevería a ser Edipo?”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

