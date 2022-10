Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar El Ayuntamiento invertirá medio millón de euros en la mejora o instalación de equipamientos de ocio y deporte al aire libre para los jóvenes martes 25 de octubre de 2022 , 10:33h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia María del Mar Vázquez supervisa la renovación del ‘skatepark’ y destaca que “reforzamos las alternativas de entretenimiento para la gente joven de Almería” noticiasdealmería.com El Ayuntamiento de Almería va a invertir alrededor de 500.000 euros para adecuar o poner en marcha nuevos equipamientos de ocio y deporte al aire libre “para reforzar las alternativas de entretenimiento y práctica deportiva para los jóvenes”, según ha manifestado la alcaldesa, María del Mar Vázquez. La regidora hacía estas declaraciones durante una reciente visita fin de obra a los trabajos de adecuación y mejora del ‘skatepark’ situado en el Parque de San Isidro de Nueva Andalucía, que ha contado con una inversión cercana a los 30.000 euros para la reparación del espacio y modificación de la estética, de acuerdo a las necesidades que han demandado los usuarios de la instalación deportiva. Entre los trabajos que se han llevado a cabo hay que destacar las actuaciones de repintado y la reparación de desperfectos. De este modo, el skate presenta una imagen completamente renovada y adaptada a las tendencias de la actualidad. Un resultado que los propios usuarios han celebrado y así se lo han trasladado a la alcaldesa, quien ha estado acompañada por la concejala de Servicios Municipales y Playas, Sacramento Sánchez, y la de Juventud y Empleo, Lorena Nieto. Vázquez destacaba que “vamos a seguir trabajando para ofrecer espacios a los jóvenes de nuestra ciudad con el objetivo de reforzar las alternativas de entretenimiento y fomentar los hábitos saludables”. En este sentido, ya está en licitación la mejora del ‘skatepark’ del Parque del Andarax, más conocido como ‘La Conejera’ y el año que viene se procederá a la mejora del ubicado en el Parque de los Periodistas, donde se va a generar un ‘Bowl’. La inversión en acondicionar y mejorar estos tres equipamientos ascenderá a los 150.000 euros. Además, para finales de 2022 está prevista la instalación de un ‘Pump Track’ en el Recinto Ferial de la Vega de Acá para bicicletas y monopatines, con una inversión cercana a los 50.000 euros, y el Parque de la Estación acogerá en 2023 el ‘Espacio Break Station’ que tiene un precio base de licitación de más de 350.000 euros y dará respuesta a las numerosas peticiones recibidas para que se habilite un espacio para que la comunidad de deportistas que practican esta disciplina de break-dance puedan realizarla sin peligro y en un lugar adecuado para ello. En conjunto, la inversión en todos estos equipamientos que están teniendo gran demanda entre los jóvenes rondará los 500.000 euros. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

