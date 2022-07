Capital El edificio de la Policía Local será autosuficiente en energía martes 26 de julio de 2022 , 17:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia A propuesta del área de Sostenibilidad Ambiental y tramitado desde el área de Presidencia y Planificación, se ha aprobado el proyecto para las obras de ‘Instalación fotovoltaica de 92,5 kw conectada a red interior sobre cubierta’ para el autoconsumo del inmueble de la Jefatura de la Policía Municipal. El proyecto define las obras necesarias para la construcción de la estructura e instalaciones de la planta fotovoltaica para autoconsumo que dará servicio a las dependencias municipales de la Jefatura de Policía Local, su conexión con las infraestructuras de servicios existentes y la legalización de estas nuevas instalaciones municipales. Un proyecto que nace con un presupuesto base de licitación de 145.645,86 euros y un plazo de ejecución de dos meses Asimismo, y tras quedar desierto el anterior procedimiento de licitación, el Ayuntamiento saca a licitación las obras del proyecto de estudio e implantación de mejoras relacionadas con la eficiencia energética en el Auditorio Maestro Padilla”, una actuación que cuenta con un presupuesto base de licitación de 698.316,16 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Financiadas con fondos europeos, en el marco del proyecto EDUSI, las actuaciones que contempla este contrato son las de sustitución del sistema de climatización, la sustitución de luminarias, la sustitución del sistema de generación de agua caliente sanitaria, la incorporación de un sistema fotovoltaico de generación de energía y la incorporación de un sistema de gestión de las instalaciones anteriores para mejorar sensiblemente la eficiencia energética de esta edificación que alcanza ya sus 30 años de vida. Se han aprobado también en Junta de Gobierno Local el expediente y los pliegos que regirán la nueva contratación de los servicios de cocina y comedor para el Centro Municipal de Acogida, con un presupuesto base d elicitación de 367.170.38 euros para el plazo de un año. Se trata de un servicio social y gratuito a personas sin recursos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

