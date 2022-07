Capital Renovado el contrato del servicio de control de tráfico martes 26 de julio de 2022 , 18:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia A propuesta de las áreas de Seguridad y Movilidad y de Servicios Municipales, se aprobaron además en Junta de Gobierno Local, la prórroga de los contratos de servicios de concesión de los servicios públicos de explotación del centro de control de tráfico y de conservación, mantenimiento, reparación, reposición por colisiones y actos vandálicos de los diversos elementos del sistema semafórico de Almería, adjudicado a la mercantil Unión Temporal de Empresas Estacionamientos y Servicios SAU y Alumbrados Viarios, SA, por otros dos años. El importe de la prórroga de dos años para el periodo comprendido desde el 1 de septiembre de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2024 asciende a 1.062.464,82 euros (21% IVA incluido). El otro contrato que también se prorroga es el de los servicios que presta el Ayuntamiento de mantenimiento y conservación de las fuentes ornamentales, adjudicado a la mercantil Aeronaval de construcciones e instalaciones, SA (ACISA). En este caso la prórroga es por un periodo de un año más, con efectos desde el 1 de agosto de 2022 hasta el día 31 de julio de 2023, ambos incluidos. El coste máximo de la prórroga contractual asciende a la cantidad 727.624,79 euros. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.